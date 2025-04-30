Nazımiye'de 15 Yıl Önce Şehit Düşen Askerler Anıldı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, güvelik güçleri ve PKK'lı teröristler arasında 15 yıl önce çıkan çatışmada şehit düşen 5 asker için anma programı yapıldı.

Nazımiye ilçesindeki Sarıyayla Karakolu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, 15 yıl önce Sarıyayla Karakolu'nda kötü bir hadise yaşandığını söyledi.

Terör örgütü tarafından gece saatlerinde karakola baskın düzenlendiğini belirten Tekbıyıkoğlu, "Çok şükür terör örgütünün hiçbir unsurunu jandarma ve emniyetimizin gayretiyle burada bırakmadık, dağlarımız, taşlarımız tertemiz. Bu memleketin vatan olması için canını bayraklaştıran bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Kim ne emek vermiş ise onlara da şükranlarımı arz ediyorum. Allah tekrardan şehitlerimizi Peygamberimize komşu etsin. Yattıkları yer nur olsun." dedi.

Anma programı, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından son buldu.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Nazımiye Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.