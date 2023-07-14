Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi. Paşalar Camisi'nde yapılan programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Ardından Munzur Üniversitesi'nde devam eden etkinliklerde Vali Özkan konuşma yaptı ve fotoğraf sergisi açıldı. Programa birçok önemli isim katıldı.