Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti
İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim

İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim
Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

Tunceli'de 10 Yıl Aradan Sonra Yeniden Görüldü: Neurergus Strauchii Munzurensis Semenderi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de daha önce görülen Neurergus Strauchii Munzurensis türü semender, Pülümür ilçesinde doğa fotoğrafçısı tarafından tekrar görüntülendi. 10 yıl aradan sonra türün yeniden kaydedildiği belirtildi.

Türkiye'de ilk defa Tunceli'de görülmüştü: Tekrar ortaya çıktı

TUNCELİ - Türkiye'de daha önce sadece Tunceli'de görülen Neurergus Strauchii Munzurensis türü semender, Pülümür ilçesinde yeniden görüntülendi.

Tunceli'de yürütülen kurbağa ve sürüngenlerin envanter çalışmaları kapsamında yeni bir semender keşfedilmişti. Russian Journal of Herpetology dergisinde yayımlanarak bilimsel olarak kabul edilen alt türe Neurergus Strauchii Munzurensis adı verilmişti. Aradan geçen 10 yılın ardından tür tekrar ortaya çıktı. Pülümür ilçesine bağlı Kovuklu köyünde doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından yeniden kayıt altına alındı.

Yetkililer türün çekildiği bölgede ilk defa görüldüğünü belirtirken, alanda çalışma yapılacağı öğrenildi.

Türe, Munzur Nehrinden dolayı Neurergus Strauchii Munzurensis adı verilmişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.