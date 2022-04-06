Tunceli'de 1'i Munzur çayı kenarında 5 sığınak imha edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de 1'i Munzur çayı kenarında 5 sığınak imha edildi

Demirören Haber Ajansı - Serhat Ozan Yıldırım - Güncel
 - Güncelleme:
Tunceli'de 1'i Munzur çayı kenarında 5 sığınak imha edildi

TUNCELİ'de İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütlerine yönelik yürütülen Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu'nda tespit edilen 1'i Munzur çayı kenarında 5 sığınak imha edildi.

TUNCELİ'de İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütlerine yönelik yürütülen Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu'nda tespit edilen 1'i Munzur çayı kenarında 5 sığınak imha edildi.

Tunceli'de terör örgütlerine yönelik 12 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu' sürüyor. Merkeze bağlı Ahpanos, Bali Deresi ve Munzur Vadisi'nde yoğunlaştırılan operasyonda özel birlikler sarp kayalıklardaki alanlarda bulunan mağaralara uzun merdiven ve çelik halatlar yardımıyla girerken, 1'i Bali Deresi'nin giriş kısmında Munzur çayına 1 metre mesafede 5 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, sığınaklar diğer malzemelerle imha edildi.


Tunceli'de 1'i Munzur çayı kenarında 5 sığınak imha edildi

Tunceli'de 1'i Munzur çayı kenarında 5 sığınak imha edildi

Tunceli'de 1'i Munzur çayı kenarında 5 sığınak imha edildi

Tunceli'de 1'i Munzur çayı kenarında 5 sığınak imha edildi

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Tunceli, Terör, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title