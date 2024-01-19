Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Eroğlu, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerinde oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Çevre-yaşam" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Yoldaş" fotoğrafına oy veren Eroğlu, "Haber" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon" adlı fotoğrafını seçti.

"Spor" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yumruk" fotoğrafını tercih eden Eroğlu, "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hossona'nın "Toz duman" fotoğrafını oyladı.

Eroğlu, tüm fotoğrafların içerik olarak birbirinden anlamlı ve etkileyici olduğunu, bu nedenle de seçim yaparken zorlandığını belirtti.