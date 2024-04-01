Tunceli Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Cevdet Konak kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Cevdet Konak 6 bin 761, CHP adayı Ali Mustafa Çelik 5 bin 604 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 100 )