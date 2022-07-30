Tuncay Özkan: "Vatandaş Darda, Erken Seçim Şart"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, İzmir'de dönem dönem tezgahına gittiği gevrekçi Rojhat Akçakale ile sokağın ekonomisini konuştu. Akçakale, "Herkes mutsuz, güler yüzlü değiller. Maaşa zam geldi ama şimdi artışlar durdurulmuyor. Millet 5 tane alırken, şimdi 2-3 tane alıyor" dedi. Sohbete ilişkin videoyu sosyal medya hesabından, "Vatandaş darda, erken seçim şart! Bu kahvaltı sofrası 15 TL: Dilim peynir, domates, gevrek ve çay" notuyla paylaşan Tuncay Özkan ise "Umutsuzluk yok. Çoğu gitti azı kaldı. Tünelin ucundaki ışığı gördük, aydınlık bir Türkiye'ye ulaşacağız ve bütün bu sorunları ortadan kaldıracağız" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Alsancak'ta sokağın ekonomisine dair belli aralıklarla sohbet ettiği simitçi Rojhat Akçakale'nin tezgahında kahvaltı yaptı. Akçakale'ye fiyatların ve işlerin durumunu soran Tuncay Özkan, sohbete ilişkin videoyu sosyal medya hesabından "Vatandaş darda, erken seçim şart! Bu kahvaltı sofrası 15 TL: Dilim peynir, domates, gevrek ve çay" notuyla paylaştı.

Özkan ile gevrekçi Akçakale arasındaki sohbet şöyle:

Tuncay Özkan: Biz Rojat ile beraber ayda bir kere sokağın ekonomisi programını yapıyoruz. Rojhat bize şimdi bir çay verdin, kaç lira?

Rojhat Akçakale: Bir çay 5 lira.

Tuncay Özkan: Gevrek verdin.

Rojhat Akçakale: Gevrek 4 lira, ekmekle aynı fiyat oldu.

Tuncay Özkan: Bir tane domates verdin.

Rojhat Akçakale: Normalde şu an kilosu yeni arttı. Domatesin tanesi 1.5-2 lira.

Tuncay Özkan: Peynir?

Rojhat Akçakale: Peynir 4 lira

Tuncay Özkan: Çay 5 lira, gevrek 4 lira, domates 2, peynir 4 lira. Toplam 15 lira. Bu sabah kahvaltısının ederi 15 lira mı? İşler nasıl?

Rojhat Akçakale: İşler durgun. Herkes 'Ekmekle aynı fiyat oldu' diyor. Herkes şikayetçi. Fiyatlardan alım gücü düştü. Bildiğim tanıdık müşteriler var. 5 alacağına 2'ye düşürdü. Herkes mutsuz, güler yüzlü değiller. Maaşa yine zam geldi ama şimdi artışlar durdurulmuyor. Her şeye zam geliyor. Manavda fiyatlar uçuyor. Alım gücü millette çok zor.

Tuncay Özkan: Senin işlerin nasıl etkilendi?

Rojhat Akçakale: Benim işlerim de etkilendi. Şu an fiyat artışı olduğu için aynı hesaba geliyor ama millet eskiden 1-1.5 lira iken boyoz festivalleri oluyordu. O zaman güzel işler oluyordu. 1-1.5 liraydı boyoz. Gel gelelim 4 lira olunca millet 5 tane alırken şimdi 2-3 tane alıyor düşüyor yani.

Tuncay Özkan: Umutsuzluk yok. Çoğu gitti azı kaldı. Tünelin ucundaki ışığı gördük, aydınlık bir Türkiye'ye ulaşacağız ve bütün bu sorunları ortadan kaldıracağız. Yepyeni bir ekonomi modeliyle, yepyeni bir düzenle bu köhne, çürümüş düşmekte olan düzenin yerine pırıl pırıl namuslu alın terini silip kazanan insanların düzenini yeniden kuracağız. Umutsuzluk yok kardeşim.

Rojhat Akçakale: Sabah bunu konuşuyorduk. İnşallah her şey düzelecek. 'Az kaldı' diyorduk. Bu sabah konuştuk daha ekonomi ve araba konusunu. Umutluyuz bakalım az kaldı.

Tuncay Özkan: Sen merak etme. Kemal Kılıçdaroğlu iktidara geldiğinde ÖTV'yi kaldıracak ilk otomobili alırsın.