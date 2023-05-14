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Tuncay Özkan: "Türkiye İçin Yeni Bir Dönemin Başlangıcı Olacak. Türkiye'ye Bahar Gelecek"

Güncel Haberler

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Atatürk Lisesi’nde oyunu kullandı. Özkan, "Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Türkiye’ye bahar gelecek" dedi.

KERİM UĞUR

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Atatürk Lisesi'nde oyunu kullandı. Özkan, "Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Türkiye'ye bahar gelecek" dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Atatürk Lisesi'nde oyunu kullandı. Özkan oy kullanmaya eşi Duygu Dikmenoğlu Özkan ve oğlu Güneş Özkan ile birlikte geldi. Özkan, okula girişinde vatandaşlarla sohbet etti. Özkan, 1258 nolu sandıkta oyunu kullanmak için eşi ve oğluyla sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Tuncay Özkan oyunu kullandıktan sonra ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Özkan, "Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Vatandaşlarımızı görüyorum oy vermek için erken saatlerden itibaren sıraya girmişler. İstanbul, Ankara ve İzmir'de uzun kuyruklar olduğunu duyuyoruz. Demek ki vatandaşlarımız yeni bir başlangıca, değişime, umuda ve zenginliğe doğru bir oy kullanacaklar diyoruz. Türkiye'ye bahar gelecek" dedi.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Türkiye İzmir Güncel Haberler

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