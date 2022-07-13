Tuncay Özkan, Çeşme'deki Orman Yangınının Drone ile Çekilmiş Görüntüsünü Paylaştı CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, İzmir’in Çeşme ilçesindeki orman yangının drone ile çekilmiş görüntüsünü paylaştı. Hava karardıktan sonra çekilen görüntüde, yangının hala sürdüğü görünüyor. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangının drone ile çekilmiş görüntüsünü paylaştı. Hava karardıktan sonra çekilen görüntüde, yangının hala sürdüğü görünüyor. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Çeşme'de bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangının hala devam ettiğini gösteren drone görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştı. Özkan, paylaşıma "Çeşme Ovacık'taki yangın drone ile görüntülendi" notunu düştü. ANKA / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Çeşme Güncel Haberler

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