Tuncay Meriç'in Cinayet Şüphelisi Edirne'de Yakalandı

İstanbul'da kafede silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in cinayet şüphelisi 17 yaşındaki E.H., Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakalandı. E.H.'yi yurt dışına kaçırmaya çalışan G.K. da gözaltına alındı.

İSTANBUL'da kafede yemek yerken silahlı saldırıda öldürülen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in cinayet şüphelisi E.H. (17), yurt dışına kaçmak için geldiği Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde saklandığı evde yakalandı. E.H.'yi yurt dışına kaçırmaya çalışan G.K. (64) de gözaltına alındı.

İstanbul Çekmeköy'de kafede yemek yiyen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, çarşamba günü kafede yemek yerken tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kapsamlı çalışma başlatan güvenlik güçleri, cinayet şüphelisi E.H.'nin yurt dışına kaçmak için Edirne'nin Uzunköprü ilçesine geldiğini belirledi. İl Jandarma Komutanlığı, Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.H.'nin Rıza Efendi Mahallesi Arabacılar Sokak'ta saklandığı evi belirledi. Bugün saat 02.00 sıralarında düzenlenen operasyonla E.H., yakalanarak gözaltına alındı.

ORGANİZATÖR DE GÖZALTINDA

Cinayet şüphelisi E.H.'yi yurt dışına kaçırmaya çalışan yakalandığı evin sahibi G.K. de aynı gece Muradiye Mahallesi Hayrabolu Caddesi üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan G.K.'nin, 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan arandığı ve hakkında 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
