Tunca Nehri'ne düşen kedi yavrusu, kurtarma ekiplerinden korkup yüzerek kıyıya çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunca Nehri'ne düşen kedi yavrusu, kurtarma ekiplerinden korkup yüzerek kıyıya çıktı

AA - Gökhan Balcı - Güncel
 - Güncelleme:
Tunca Nehri'ne düşen kedi yavrusu, kurtarma ekiplerinden korkup yüzerek kıyıya çıktı

Edirne'de Tunca Nehri'nin ortasındaki adacıkta mahsur kalan kedi yavrusu, kurtarma ekiplerinden korkup yüzerek kıyıya çıktı.

Edirne'de Tunca Nehri'nin ortasındaki adacıkta mahsur kalan kedi yavrusu, kurtarma ekiplerinden korkup yüzerek kıyıya çıktı.

Tunca Nehri'nin ortasındaki adacıkta bir kedi yavrusunun mahsur kaldığını görenler, itfaiye ve AFAD ekiplerine bilgi verdi.

AFAD'dan bir görevli, nehre düşen kediyi kurtarmak için Tunca Köprüsü'nün seyir terasından ip yardımıyla adacığa indi.

Yanına gelen görevliden korkan kedi, adacığın içindeki otların içine saklandı.

Görevlinin otların içinde aradığı kedi yavrusu, kaçtığı nehirde yüzerek kıyıya çıktı. Kedinin kıyıya çıkmasıyla ekipler bölgeden ayrıldı.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Tunca Nehri Edirne AFAD kedi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title