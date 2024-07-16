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Tunca Nehri'nde Yosun ve Su Mercimekleri Yayılımı Artıyor

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Kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle debisi düşen Tunca Nehri'nde su akışının durduğu bölgelerde yosun ve su mercimekleri yayılımı genişliyor. Tunca Köprüsü ile Kanuni Köprüsü çevresinde nehir yüzeyi bitkilerle kaplandı.

Tunca Nehri'nin yüzeyindeki yosun ve su mercimeklerinin yayılımı artarak devam ediyor.

Kuraklık, sıcaklığa bağlı buharlaşma, tarımsal sulama nedeniyle debisi düşen Tunca'da su akışının durduğu bölgelerde su yüzeyinde oluşan bitkilerin yayılımı genişliyor.

Tunca Köprüsü ile Kanuni Köprüsü çevresinde nehir yüzeyinin tamamı neredeyse yosun ve su mercimekleri ile kaplandı.

Bu bölgelerde akışın durduğu suyun yüzeyi bitkiler nedeniyle yemyeşil görünüyor.

Tunca Nehri, DSİ'nin ölçüm istasyonu verisine göre saniyede 3 metreküp akıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tunca Nehri Tarım Çevre Doğa Güncel Haberler

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