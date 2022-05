TUNCA NEHRİ'NDE KANO İLE TEMİZLİK YAPTILAR - Haberler

EDİRNE'de çevreciler, Tunca Nehri ve çevresinde kano ile temizlik yaptı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan İspanyol akademisyen Begona Rodriguez tarafından oluşturulan Plastiğe Hayır Platformu ile Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) işbirliğiyle üniversite öğrencilerinin de katılımıyla Tunca Nehri'nde kanolarla birlikte temizlik çalışması yapıldı. Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Köprüsü çevresi ve Tunca kıyısındaki etkinlikte 2 ayrı gruba ayrılan çevrecilerden bir grup kanolarla Tunca Nehri'ni temizledi, diğer grup ise nehir kıyısına atılan atıkları topladı.

BELEDİYE VE VATANDAŞLARA SESLENDİ

Tunca ve Meriç nehirlerinin kıyılarında yaklaşık 8 yıldır temizlik etkinlikleri düzenleyen İspanyol akademisyen Begona Rodriguez, nehir kıyısının temizliği için Edirne Belediyesi ve vatandaşlara seslendi. Rodriguez, temizlik etkinliklerini bir süredir ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek,?Keşke bu etkinlikleri biraz daha sık yapabilseydik ama bazı nedenlerden dolayı ertelemeler oldu. Aslında bu bölgeye çok gelmek de istemiyorum. Çünkü belediye burada bir park yaptı. Aslında belediye bu parkın temizlik sorumluluğunu ele almalı. Ama şu anda gördüğünüz gibi plastik atık ve başka atıklar da var. Sanırım biraz daha çöp kutusuna ihtiyaç var. İnsanlar pikniğe gidiyorsa, çöplerini geri götürecek poşetleri de olması gerekiyor. Bugün katılımcılarımıza hediyelerimiz var. Plastiğe Hayır Fonu'ndan Monaco'dan gelen hediyelerimizi katılımcılara dağıtacağız. Biz daha önce EDOSK ile bir proje yapmıştık ve oradan gelen bazı hediyelerimiz vardı, hala onları dağıtıyoruz. Umarım gelecekte öğrencilerimiz ile beraber daha çok etkinlik yaparız? dedi.

'NEHRİ DAHA TEMİZ TUTMALARINI RİCA EDİYORUZ'

Etkinliğe kanolarıyla destek veren EDOSK kano antrenörü Mustafa Çelik ise Tunca Nehri'nde her yıl kanolar ile temizlik etkinliği düzenlediklerini söyledi. Çelik, 'Artık klasikleşen bir etkinliğimiz oldu. Plastiğe Hayır Grubu ve Trakya Üniversitesi öğrencileri topluluğuyla beraber her sene Tunca nehrini temizleme etkinliği yapıyoruz. Nehirlerin etrafını vatandaşlarımız plastik ve geri dönüşüm imkanı olmayan atıklarla kirletiyorlar. Biz de her sene kanolarla bunu suda, kenarda arkadaşlarımızın alamadıkları çöpleri, plastikleri topluyoruz. EDOSK olarak çevreye duyarlı bir kulübüz. Edirne'ye katkılarımızı sadece sporla değil, doğa etkinlikleriyle de yardımcı oluyoruz. Trakya Üniversitesi'nden arkadaşlarla Meriç ve Tunca'da sürekli etkinlikler yapıyoruz. Gerçekten çok güzel bir nehir. Burada su sporları yapılabilme imkanı var. Vatandaşlarımızdan özellikle ricamız, burayı biraz daha temiz tutmaları ve daha sağlıklı bir şekilde kullanılabilecek şekilde bırakmalarını istiyoruz' diye konuştu.

TARİHİ KÖPRÜNÜN ÖNÜNDE ATIK YIĞINI

Etkinliğin sonunda katılımcılar, nehirden ve kıyısından topladıkları atıklarla tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Köprüsü'nün manzarasında fotoğraf çektirerek bölgedeki kirliliğe dikkat çekti. Begona Rodriguez ise katılımcılara doğa dostu hediyelerini dağıttı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel