Tunç Soyer ve Oğuz Kaan Salıcı'dan Konyalılar Federasyonu'na Ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile İzmir'de Konyalılar Federasyonu'nu ziyaret etti.

CHP Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve Tunç Soyer bugün İzmir'de Konyalılar Federasyonu Genel Başkanı Yusuf Devebacak, bağlı derneklerin başkanları ile yöneticilerini ziyaret etti. Ziyarete CHP İzmir milletvekilleri Bedri Serter, Tacettin Bayır ve Ednan Arslan, CHP Parti Meclisi (PM) üyeleri Hakkı Süha Okay ve Devrim Barış Çelik, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile federasyon yönetimi katıldı.

SOYER: SİYASETİN KUCAKLAYICI OLMASI GEREKİYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Türkiye'de siyasetin çok sığlaştığını belirterek şunları söyledi:

"Siyasetin çok daha kucaklayıcı olması gerekiyor. Herkesi içine alacak, farklılıkları da içine sindirecek bir perspektif ortaya koyması gerekiyor. Bu da Mevlana kültüründe var. Konyalılar İzmir'e Mevlana'yı anlatsınlar yeter. Bundan daha güzel bir siyaset olabilir mi? Oradan öğreneceğimiz şeylerle geleceğimizi tasarlayacağız, geleceğe yürüyeceğiz. Farklılıkların bu şehir için zenginlik olduğuna inanıyorum. Varlığınızı devam ettirmeniz için üzerime düşen ne varsa yapacağımı bilin."

ANKA / Güncel