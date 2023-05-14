Tunç Soyer: 'Şu An Manipülasyon Yapmaya Yönelik Eğilimler de Olabilir, Beklemekte Fayda Var'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ilk sonuçlarına ilişkin, “Şu an manipülasyon yapmaya yönelik eğilimler de olabilir, beklemekte fayda var. Oy kullandığım okulda yüzde 77 küsur Kemal Kılıçdaroğlu” dedi.

KERİM UĞUR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ilk sonuçlarına ilişkin, "Şu an manipülasyon yapmaya yönelik eğilimler de olabilir, beklemekte fayda var. Oy kullandığım okulda yüzde 77 küsur Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.

Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erdi. Seçim yasaklarının kalkmasının ardından CHP İzmir İl Seçim Koordinasyon Merkezi'ne gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçimle ilgili ilk değerlendirmesini burada yaptı.

Soyer, açıklamasında, "Sonuç değerlendirmesi için çok erken. Ama Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İzmir'de de çok sakin ve yüksek katılımlı bir seçim yaşandı. Sabırla sonuçları izlemeye devam ediyoruz. Hızla akacağını ümit ediyorum. En azından cumhurbaşkanlığı sonuçlarının daha erken geleceği belli oluyor. Şu an manipülasyon yapmaya yönelik eğilimler de olabilir, beklemekte fayda var. Oy kullandığım okulda yüzde 77 küsur Kemal Kılıçdaroğlu" diye konuştu.