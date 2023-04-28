Tunç Soyer: Narlıdere'de Çıkan Site Yangınına İtfaiye Ekiplerimiz Müdahale Ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangına ilişkin, “Narlıdere'de çıkan site yangınına itfaiye ekiplerimiz tüm gücüyle müdahale ediyor. Binanın dış cephesinin ahşap kaplama olması çalışmaları güçleştirirken, ekiplerimiz alevlerin diğer bloklara yayılmasını engellemek için çalışıyor. Tek dileğimiz can kaybı yaşanmaması” açıklamasını yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangına ilişkin, "Narlıdere'de çıkan site yangınına itfaiye ekiplerimiz tüm gücüyle müdahale ediyor. Binanın dış cephesinin ahşap kaplama olması çalışmaları güçleştirirken, ekiplerimiz alevlerin diğer bloklara yayılmasını engellemek için çalışıyor. Tek dileğimiz can kaybı yaşanmaması" açıklamasını yaptı.

İBB Başkanı Tunç Soyer, bu akşam saatlerinde İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Dileğinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirten Soyer'in açıklaması şöyle:

"Narlıdere'de çıkan site yangınına itfaiye ekiplerimiz tüm gücüyle müdahale ediyor. Binanın dış cephesinin ahşap kaplama olması çalışmaları güçleştirirken, ekiplerimiz alevlerin diğer bloklara yayılmasını engellemek için çalışıyor. Tek dileğimiz can kaybı yaşanmaması."