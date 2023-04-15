Tunç Soyer: "İktidarın Belediyesi Olarak 21 Yıldır İzmir'den Esirgenen Ne Varsa Hepsini Tek Tek Teslim Alacağımıza Söz Veriyorum"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZTAŞIT Projesi’nin Yeni Foça hattının açılışında; “14 Mayıs’tan sonra İzmir 21 yıl sonra ilk defa iktidarın belediyesi olacak. Bunun ne anlama geldiğini siz de biliyorsunuz biz de biliyoruz. Ve ben söz veriyorum; iktidarın belediyesi olarak bugüne kadar yaptıklarımızın çok daha fazlasını, güzelini sizlerle buluşturmanın heyecanı içindeyim. 21 yıldır İzmir’den esirgenen ne varsa hepsini tek tek teslim alacağımıza söz veriyorum. Göreceksiniz, bir şey değişecek her şey değişecek” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZTAŞIT Projesi'nin Yeni Foça hattının açılışında; " 14 Mayıs'tan sonra İzmir 21 yıl sonra ilk defa iktidarın belediyesi olacak. Bunun ne anlama geldiğini siz de biliyorsunuz biz de biliyoruz. ve ben söz veriyorum; iktidarın belediyesi olarak bugüne kadar yaptıklarımızın çok daha fazlasını, güzelini sizlerle buluşturmanın heyecanı içindeyim. 21 yıldır İzmir'den esirgenen ne varsa hepsini tek tek teslim alacağımıza söz veriyorum. Göreceksiniz, bir şey değişecek her şey değişecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZTAŞIT Projesi'ne dahil olan Yeni Foça'da açılış törenine ev sahipliği yaptı. Törende konuşan Soyer, şunları dile getirdi:

"İZMİR'DE BAŞLATTIĞIMIZ BU MODEL TÜM TÜRKİYE'YE YAYILACAK, TOPLU ULAŞIMDA BİR ÇIĞIR AÇACAK"

"28 Aralık 2019'da İZTAŞIT'ın ilk uygulamasını hayata geçirdiğimiz Seferihisar'da İzmir'in toplu ulaşımında bir milada tanıklık edeceğimizi ifade etmiştim. Ekonomik, konforlu, engelsiz toplu ulaşım hizmetini İzmir'in tüm çevre ilçelerine yaymak için çalışacağıma söz vermiştim. İZTAŞIT uygulaması Türkiye'de bir ilk, belki de dünyadaki en iyi toplu ulaşım modellerinden biri. En son genel müdürlüğüm karlı çıkıyor bu işte, çünkü araçlarını personelini geri çekiyor, o güzergahta hizmeti bırakıyor. Kooperatifler karlı çıkıyor çünkü artık yeni araçlarla, ESHOT'la rekabet gücü kalmadan tamamen özgür bir biçimde taşımacılık yapıyorlar. Vatandaş memnun, yeni araçlarla, saatinde, ESHOT kalitesinde hizmet alıyorlar. Kısacası tüm tarafların kazandığı bir model. İzmir'de başlattığımız bu model tüm Türkiye'ye yayılacak, toplu ulaşımda bir çığır açacak.

"İZTAŞIT İLE ARTIK ULAŞIMDA NAKİT ÖDEME DÖNEMİ DE SONA ERİYOR. İZMİR'İM KART İLE İL GENELİNDE AKTARMADAN FAYDALANILACAK"

Bu hizmeti yarından itibaren 8 hat ve toplam 20 İZTAŞIT aracı ile Yeni Foça'da başlatıyoruz. Ardından Ödemiş, Bayındır var devam edeceğiz. Ulaşım Daire Başkanlığımızla 49 No'lu Yeni Foça Birlik Kooperatifi arasında imzaladığımız sözleşme ile 'Gittiğin kadar öde' ve 'Ağ tarifeleri' dahilinde Yeni Foçalılar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal gücü ile buluşacaklar. 3'ü kadın toplam 38 şoför kardeşimiz görev yapacak. İZTAŞIT ile artık ulaşımda nakit ödeme dönemi de sona eriyor. İzmirliler, İzmirim Kart'la seyahat edebilme imkanına kavuşuyorlar. Böylece 60-65 yaş grubu hemşerilerimiz, engelli vatandaşlarımız, öğrenciler, öğretmenler ücretsiz veya indirimli toplu ulaşım halklarından yararlanabiliyor olacaklar. Yeni Foçalılar İzmirim Kart sayesinde il genelinde aktarma sisteminden de faydalanacaklar.

"BU PROJENİN MALİYETİ 76 MİLYON 900 BİN LİRA"

Bu projenin maliyeti 76 milyon 900 bin lira. Minibüs esnafımız kazanıyor çünkü ESHOT ile rekabet etmiyor ve ulaşım araçları yenileniyor. Minibüslerin yeni, çevreye duyarlı, engelli erişimine uygun bisiklet aparatı bulunan ve kamera sistemleriyle denetlenen İZTAŞIT otobüsleri geliyor. Vatandaş kazanıyor çünkü artık saatleri belli olan, planlı, nitelikli ESHOT standardında konforlu ve sürdürülebilir bir hizmet almaya başlıyor. Belediyemiz de kazanıyor çünkü dağınık haldeki ilçe hatlarımız İZTAŞIT bünyesinde buluşuyor ve maliyetler düşüyor.

"4 YIL ÖNCE VAAT ETTİĞİMİZ 500 OTOBÜSÜ BUGÜN İTİBARIYLA 636'YA ÇIKARTMANIN GURURUNU TAŞIYORUM"

Göreve geldiğimizde 5 yılda 500 yeni otobüs alacağımızı söylemiştim. İZTAŞIT ve İZULAŞ araçları ile birlikte toplu taşıma ağına dahil ettiğimiz araç sayısı 616 oldu. Yeni Foça İZTAŞIT'ın 20 aracı ile birlikte 636 olacak. Yani 4 yıl önce vaat ettiğimiz 500 otobüsü bugün itibarıyla 636'ya çıkartmanın gururunu taşıyorum. Pandemiye, depremlere, sellere, ekonomik krize ve ülkemizin yaşadığı tüm felaketlere rağmen İzmirlilere verdiğimiz sözleri adım adım yerine getiriyoruz ve devam edeceğiz.

"21 YILDIR İZMİR'DEN ESİRGENEN NE VARSA HEPSİNİ TEK TEK TESLİM ALACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUM"

14 Mayıs'tan sonra İzmir 21 yıl sonra ilk defa iktidarın belediyesi olacak. Bunun ne anlama geldiğini siz de biliyorsunuz biz de biliyoruz. ve ben söz veriyorum; iktidarın belediyesi olarak bugüne kadar yaptıklarımızın çok daha fazlasını, güzelini sizlerle buluşturmanın heyecanı içindeyim. 21 yıldır İzmir'den esirgenen ne varsa hepsini tek tek teslim alacağımıza söz veriyorum. Göreceksiniz, bir şey değişecek her şey değişecek."