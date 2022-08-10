Tunç Soyer, Geleceğin Şehir ve Bölge Plancıları ile Yaz Kampında Buluştu: 'Memlekette Şikayet Ettiğimiz Ne Varsa Bunları Değiştirme Gücünün Sizde...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geleceğin şehir ve bölge plancılarıyla yaz kampında bir araya geldi. İzmir’in gündemindeki çevre mücadelesinden yatırım, proje ve kentin gelecek vizyonuna kadar tüm soruları tek tek yanıtlayan Başkan Soyer, gençlere siyaset yapma çağrısında bulundu. Soyer, “Ben size inanıyorum. Bu memlekette şikayet ettiğimiz ne varsa bunları değiştirme gücünün sizde olduğunu biliyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geleceğin şehir ve bölge plancılarıyla yaz kampında bir araya geldi. İzmir'in gündemindeki çevre mücadelesinden yatırım, proje ve kentin gelecek vizyonuna kadar tüm soruları tek tek yanıtlayan Başkan Soyer, gençlere siyaset yapma çağrısında bulundu. Soyer, "Ben size inanıyorum. Bu memlekette şikayet ettiğimiz ne varsa bunları değiştirme gücünün sizde olduğunu biliyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından bu yıl 10'uncu kez düzenlenen yaz kampında gençlerle bir araya geldi. Gümüldür Tabiat Parkı'nda düzenlenen bir haftalık yaz kampında Başkan Tunç Soyer, Türkiye'nin 33 farklı üniversitesinden gelen 70 şehir ve bölge planlama öğrencisinin sorularını yanıtladı. Başkan Soyer genç şehir plancılarına doğayla uyumlu kent vizyonu ve kentlerin günümüzde geldiği noktalar hakkında bilgi verdi.

Seferihisar'ın Cittaslow ve İzmir'in Cittaslow Metropol sürecini anlatan Başkan Soyer, gençleri "Sakin Mahalle" programı kapsamında Karşıyaka'nın Demirköprü Mahallesi ile Konak Agora Ören Yeri'ndeki Pazaryeri Mahallesi'nde yürütülecek çalışmalarda gönüllü olmaya davet etti. İzmir'in dünyanın ilk Cittaslow Metropolü olmaya hak kazandığını ve iki mahallede çalışma başlattıklarını aktaran Soyer, "Uygulayacağımız kriterleri çevre mahallelere de genişleterek nihai olarak tüm kente yaymak istiyoruz. Amacımız kamusal alanların toplumun katılımıyla iyileştirilmesi ve bu mahallelerde yürünebilir alanların artırılarak motorlu araçların sınırlandırılması. Üniversitelerin desteğiyle, oradaki insanların katılımıyla iyileştirmeler ve yenilikler yapılmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta orada bir gönüllü çağrısına çıkacağız. Belki ilk gönüllüleri siz olursunuz" diye konuştu.

"EXPO İLE İZMİR'E İKİNCİ KÜLTÜRPARK'I KAZANDIRMA HAYALİMİZ VAR"

Başkan Soyer, "EXPO 2026 projesi için İzmir'de Meles çayının üzerindeki Yeşildere alanını seçtik. EXPO'lar belli bir süre için düzenleniyor ama asıl katkısı sonrasında oluyor. Biz EXPO'yu bu kentin değişimi için bir kaldıraç olarak seçtik. Orada, doğayla uyumlu bir kentsel tasarım yaptık. EXPO'dan sonra adeta bir ikinci Kültürpark'ı şehre kazandırmak gibi bir hayalimiz var. Bugünün şehirlerinden geleceğin şehirlerine dönüşümün mümkün olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Soyer, konuşmasının ardından kamptaki gençlerin İzmir'e, ülkeye ve geleceğe dair tüm sorularını yanıtladı. Gençlerin metro yatırımlarıyla ilgili sorduğu soruya Başkan Soyer, " İzmir, Türkiye'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tek bir metre tüneli olmadan metro ağına sahip tek şehirdir. Türkiye'nin başka hiçbir şehrinde böyle bir örneği yok. Var olan metro ağı tamamı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. Bu bir büyükşehir belediyesi için çok ağır bir yüktür. Takdir edersiniz ki metro hattı devletin eliyle yapılmasıyla yapılabilecek bir şey aslında. Biz Buca Metrosu için 490 milyon Euro'luk bir finansman bulduk. Devlet garantisi olmadan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yüksek kredi notuyla ihaleyi yaptık. Kaynağı buluyorsunuz, bütün borçlanma riskini alıyorsunuz, projeyi hazırlıyorsunuz, başlamak istiyorsunuz. Bırakın desteği, bitirmek için, engellemek için elden ne gelirse yapıldığını görüyorsunuz" yanıtını verdi.

Başkan Soyer İzmir'deki turizm ve sanayi baskısına karşı tarım alanlarının nasıl korunduğuna ilişkin soru üzerine ise şunları söyledi:

"Gerçekten tarım çok daha ciddiye alınması gereken bir alan. Biz de bunu korumak ve tarımı turizm baskısından korumak için agro turizm modelleri üzerine çalışıyoruz. Tarımla turizmi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız iki yıldır çalıştıkları plan notlarını getirdiler. İzmir belki de Türkiye'de bir ilk olacak. Agro turizmi plan noktasına getiren ve uygulamanın önünü açan bir ilk olacak. Üreticiyi doğduğu yerde doyurabiliyorsanız, ürettiğiyle uluslararası rekabet yaratabiliyorsanız, kendisi direniyor zaten. Bunun en güzel örneğini Bademler'de yaptık. Bademler'deki üretici, ürettiği çiçeği Hollanda Borsası'nda Rotterdam'a sattı. 2 Eylül'den itibaren ise Bergama'nın ürettiği sütleri işleyip, 'İzmirli' markasıyla ihraç edeceğiz. Önümüzdeki ay açacağımız Terra Madre fuarıyla da ile ilk adımı atacağız. O küçük üreticiyi ihracatçı yapacağız."

"OTOGARI EN GEÇ 2023'TE TAHLİYE ETTİRECEĞİZ"

İzmir'in Bornova bölgesinde süreci devam eden İzmir Şehirler Arası Otobüs Terminali ve yakınındaki çimento fabrikasına ilişkin süreci yanıtlayan Başkan Soyer, "Bu İzmir için büyük bir sorun. Bütün süreci titizlikle yürütüyoruz. Otogarı en geç 2023'te tahliye ettireceğiz. Çimento fabrikası için de uzlaşma yolunu arıyoruz. Onu oradan taşımaya yönelik bir imar düzenlemesi yapabiliyor muyuz, onun için çalışıyoruz. Her ikisiyle ilgili de çalışmamız var. Otogarla ilgili çok güzel bir projemiz var zaten en kısa sürede bu sorunu çözeceğiz" dedi.

Gençler sorularının bir bölümünde Seferihisar'da yapılacak AVM projesi, Çeşme projesi, Alaçatı Port gibi İzmir'de ve çevresinde yapılması planlanan tartışmalı projeler hakkında sorular yöneltti. Bir belediye başkanın asli görevinin yaşadığı kenti korumak olduğunu ifade eden Başkan Soyer, bir gencin sorduğu, "15 - 20 yıl sonrasının garantisini verebilir misiniz" sorusuna, "15-20 yıl sonrasının garantisini siz vereceksiniz, ben o zaman yokum. Ben hayatımda itirazları dillendirmeye devam edeceğim. Kaz Dağları için de ettim, Sao Paulo Gemisi için de etmeye devam edeceğim, Seferhisar'da orkinos çiftlikleri için de ettim ve etmeye devam edeceğim. Bu kavga, bu mücadele, bu şehrin, ülkenin, dünyanın toprağına, doğasına sahip çıkma kavgası hedefine varmasa da o kavganın verilmesidir, benim enerjimi, umudumu koruyan. Ben buna devam edeceğim. Ama 15 - 20 yıl sonrasının garantisi sizsiniz. 15 -20 yıl sonra gençler karşısına alıp bu soruları sormamalarını dilerim" yanıtını verdi.

Başkan Soyer, İzmir'de artan göçle ilgili soruya karşılık, "Kontrolsüz göçten ben de kaygılıyım. İzmir'e insanlar, iklimi için değil, demokrasi iklimi için geliyor. İzmir'i İzmir yapan şey de bu. İnsanları İzmirli yapan şey de bu. Kontrolsüz göç, maalesef olmaya devam edecek. Çünkü Türkiye'de demokrasi ne kadar yok oluyorsa İzmir'e talep o kadar artar. Çünkü İzmir'de insanlar nefes alır. O nedenle bu göç büyüyecek. Aksi takdirde göç baş edilemez hal alır. Herkesin doğduğu yerde mutlu olmasını sağlayacak bir iktidara ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Son olarak gençlerin gelecek kaygısıyla ilgili siyasette rol alma çağrısı yapan Başkan Soyer, "Sizin gibi pırıl pırıl insanlar siyasete 'tu kaka' muamelesi yapıyor. Siyaseti çok sığ, çok çirkin buluyorsunuz ve kendinizi uzak tutuyorsunuz. Siyasetten siz uzak durdukça, başkaları o boşluğu dolduruyor. Siyaset hayatı değiştirme sanatıysa sizin gibi gençlerin umudunu kaybetmemesi için çalışması gerekiyor. Sizin gibi insanların siyasete talip olması lazım. Siz, şikayet ettiğiniz şeyleri, şikayet ettikleriniz tarafından değiştirilmesini isteyeceksiniz. Ben size inanıyorum. Bu memlekette şikayet ettiğimiz ne varsa bunları değiştirme gücünün sizde olduğunu biliyorum. Ben üstüme düşen ne varsa yapmaya devam edeceğim. Siz, hayatsınız.. Sizlerin önünde bir gelecek var" diye konuştu.