İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den şehit askerler için başsağlığı mesajı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin sızma girişimi sonucu şehit olan 6 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Soyer, yaptığı açıklamada, 'Yine yüreğimiz yandı... Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine sabır; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bu acı artık bitsin! Başımız sağ olsun' dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yine yüreğimiz yandı... Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine sabır; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bu acı artık bitsin! Başımız sağ olsun" mesajını yayınladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin sızma girişimi sonucu şehit olan 6 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Soyer, X hesabından yayınladığı mesajda şunları kaydetti:
"Yine yüreğimiz yandı... Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine sabır; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bu acı artık bitsin.! Başımız sağ olsun"