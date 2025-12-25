Tümtis'ten Yeni Asgari Ücrete Tepki: "Hükümetin Krizin Tüm Yükünü Emekçilerin Sırtına Yıkması Kabul Edilemez"

(ANKARA)- Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS), 2026 yılı için geçerli asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Sendikadan yapılan açıklamada, "Bu artışla milyonlarca emekçi bir kez daha açlığa ve yoksulluğa mahküm edilmiştir" denildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti 28 bin 75 lira olarak belirledi. İşçi temsilcisi Türk-İş'in komisyonun yapısı nedeniyle katılmadığı toplantılarda alınan yüzde 27'lik zam kararına sendikalar tepki göstermeye devam ediyor.

Asgari ücretin uzun süredir ortalama ücrete dönüştürüldüğünü, yapılan zammın asgari ücret, yalnızca asgari ücretle çalışanları değil, tüm ücretli kesimleri etkilediğini belirten TÜMTİS, yaptığı yazılı açıklamada "Asgari ücrete son iki yıldır, gerçek enflasyonun yarısına bile ulaşmayan hatta resmi enflasyonun bile çok altında kalan oranlarda artış yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıl resmi enflasyonun 14 puan altında belirlenen asgari ücretle bir yıl boyunca yoksulluğa mahküm edilen işçiler; insanca yaşayabilecekleri, temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek bir ücret beklerken, bu yıl da enflasyonun altında bir zam oranıyla karşı karşıya bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Açlık sınırının altında ücret dayatması kabul edilemez"

28 bin 75 lira ile asgari ihtiyaçların dahi karşılanamayacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Artan hayat pahalılığı ve fahiş kira bedelleri karşısında emekçiler her geçen gün daha da zorlanırken; iğneden ipliğe her şeye yüzde 50 ila yüzde 100 oranında zam yapılmışken, asgari ücrete yüzde 27 oranında artış yapılması, asgari ücretliyle alay etmekten başka bir anlam taşımamaktadır. Ortalama ücrete dönüşmüş ve diğer ücret artışlarının belirlenmesinde ölçüt haline gelmiş olan asgari ücretin, en azından geçen yılın kayıplarını telafi edecek ve yılsonuna kadar açlık sınırının altında kalmayacak bir düzeyde belirlenmesi gerekirdi.

Hükümetin krizin tüm yükünü emekçilerin sırtına yıkması kabul edilemez. İnsan onuruyla bağdaşmayan bu asgari ücreti kabul etmiyoruz. Artık yalnızca söz söylemek yetmemektedir. Milyonlarca işçiyi açlığa ve sefalete mahküm eden bu anlayışa karşı ortak mücadele şarttır. Bu nedenle, her üç konfederasyona düşen görev; işçi ve emekçilerin önüne düşerek mücadeleyi büyütmek, mücadeleyi ortaklaştırarak insan onuruna yaraşır bir ücret için omuz omuza alanlara çıkmaktır. Tüm emek örgütlerini ve konfederasyonları, insanca yaşamaya yetecek bir asgari ücret için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz."