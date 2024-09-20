TÜMOSAN Döküm, ANKIROS 2024 Fuarı'nda Yeni Ürünlerini Sergiliyor

TÜMOSAN Döküm A.Ş., 19-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ANKIROS 2024 – 16'ncı Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demirdışı Metalurji Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı'nda yeni ve son teknolojik ürünlerini sergiliyor. Şirket fuar süresince, aks sistemleri, dişli kutuları ve hassas döküm teknikleri ile üretilen ileri teknoloji ürünlerini sergileyerek döküm sanayiindeki teknolojik yetkinliğini katılımcılarla paylaşmayı hedefliyor.

TÜMOSAN Döküm, tarım makineleri ve traktör üretiminde kullanılan döküm parçalarının yanı sıra, otomotiv, inşaat ve demir-çelik gibi birçok sektörde ihtiyaç duyulan döküm ürünlerini ANKIROS 2024 – 16'ncı Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demirdışı Metalurji Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı'nda sergiledi. Şirket fuar süresince, aks sistemleri, dişli kutuları ve hassas döküm teknikleri ile üretilen ileri teknoloji ürünlerini sergileyerek döküm sanayiindeki teknolojik yetkinliğini katılımcılarla paylaşmayı hedefliyor. TÜMOSAN Döküm, ANKIROS 2024'teki varlığı ile hem mevcut iş ortaklarıyla bağlarını güçlendirmeyi, hem de yeni iş fırsatlarına kapı açmayı amaçlıyor. Şirket, döküm teknolojilerindeki çalışmalarını sektör profesyonelleriyle paylaşarak, Türkiye döküm sanayisinin uluslararası arenadaki gücünü pekiştirmeyi hedefliyor.

?"GLOBAL ARENADA GÜÇLÜ BAĞLAR KURACAĞIZ"

TÜMOSAN Döküm A.Ş. Fabrika Müdürü Hüseyin Köylü, fuarın şirket için önemini şu sözlerle ifade etti: "ANKIROS 2024, yenilikçi çözümlerimizi global arenada tanıtmak ve iş ortaklarımızla daha güçlü bağlar kurmak için büyük bir fırsat. TÜMOSAN Döküm olarak kaliteye, teknolojik gelişmelere ve müşteri ihtiyaçlarına verdiğimiz önemi bu fuarda bir kez daha ortaya koyacağız. Sergileyeceğimiz geniş ürün yelpazesi, sektörün gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış, yüksek performanslı ve dayanıklı çözümlerimizden oluşuyor. ANKIROS 2024, hem mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendireceğimiz, hem de yeni iş birliklerine kapı açacağımız önemli bir platform olacak."

'YENİ ÜRÜNLERLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Köylü, bu yıl fuarda döküm dünyasına yönelik yeni ürünlerini tanıttıklarını belirterek, "Geçen yıl aldığımız olumlu geri dönüşlerin ardından, bu yıl fuara büyük bir heyecanla katıldık. Konya'daki TÜMOSAN özel endüstri bölgesinde, 15 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapıyoruz ve 12 bin ton net döküm kapasitemiz bulunuyor. Geçen yıl 15 yeni ürünü devreye sokarak bizim için oldukça verimli bir yılı geride bıraktık. Bu yıl da yeni ürünlerimiz modelleme aşamasında ve ürün sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Genellikle otomotiv sektörüne yönelik çalışmalar yapıyoruz, özellikle TÜMOSAN'ın motor ve traktörleri için ürün geliştirdiğimiz bu alandaki ürün gamımızı genişletmeye odaklandık. Bu yıl 5 yeni ürünü devreye alacağız ve bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz." dedi.

'ÜRÜN GAMIMIZI DAHA VERİMLİ VE DAHA TEKNOLOJİK ÜRÜNLERE ÇEVİRECEĞİZ'

Üretim gamındaki en önemli iki ürünün motor bloku ve silindir kafası olduğunu anlatan Köylü, şöyle devam etti: "Ana hedefimiz, traktörlerimizin motor blokları ve silindir kafalarının döküm işlemlerini gerçekleştirmek. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz ve yeni hat projelerimiz de bulunuyor. Fuarda, Avrupa'da azalan ve kapanan döküm fabrikaları nedeniyle piyasada Doğu'ya doğru bir kayış var. Biz de bu piyasa değişiminden payımızı almak istiyoruz. Kalite belgelerimiz ve teknolojik altyapımız bu doğrultuda yeterli durumda. Geçen yılki fuarda ürünlerimize yoğun talep almıştık, ancak dış piyasa açısından motor ve traktör üretim taleplerini tam olarak karşılayamamıştık. Bu yıl ise gelen talepleri karşılayabilecek konumdayız. Fuara yeni başladık, ancak ilk saatlerden itibaren ciddi bir hareketlilik gözlemliyoruz. Bu yılki fuarın, geçen yıla kıyasla daha canlı ve verimli geçeceğine inanıyorum. Yeni hat projelerimizin devreye girmesiyle, ürün gamımızı daha verimli ve teknolojik ürünlere çevireceğiz. Genç ve dinamik bir kadroya sahibiz. Bu kadromuzla, Yeni Türkiye Yüzyılı'na gereken desteği vermek adına tüm çabamızla çalışacağız" ifaelerini kullandı.