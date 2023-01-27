Tümgeneral Engin Çırakoğlu'nun annesinin cenazesi Trabzon'da defnedildi Güncel Haberler Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tümgeneral Engin Çırakoğlu'nun dün vefat eden annesi Fatma Çırakoğlu'nun cenazesi, Trabzon'da toprağa verildi. Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tümgeneral Engin Çırakoğlu'nun dün vefat eden annesi Fatma Çırakoğlu'nun cenazesi, Trabzon'da toprağa verildi. Fatma Çırakoğlu için Şalpazarı ilçesinin Çarlaklı Mahallesi'ndeki camide düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Tümgeneral Engin Çırakoğlu ve aile üyeleri, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Fatma Çırakoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta defnedildi. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Trabzon Güncel Haberler

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