Tüm Yerel-Sen İzmir Şubesi Üyeleri Toplu İş Sözleşmesi Taleplerini Dile Getirdi

Tüm Yerel-Sen İzmir Şubesi üyeleri, devam eden 7. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili taleplerini dile getirmek için İzmir SGK İl Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

KERİM UĞUR

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Yerel-Sen) İzmir Şubesi üyeleri devam eden 7. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine yönelik talepleriyle ilgili basın açıklaması yaptı. Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, "Memurların 2002 yılında milli gelirden aldığı pay kadar bir pay alabilmesini sağlayacak bir ücret zammı talep ediyoruz. 2024-2025 yıllarında yapılması gereken ücret zamlarına temel oluşturacak şekilde kamu çalışanlarının maaşları Ocak 2024'te yüzde 115 oranında arttırılmalıdır. 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranları bu rakam üzerinden hesaplanmalıdır" dedi.

Tüm Yerel-Sen İzmir Şubesi üyeleri, devam eden 7. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ile ilgili taleplerini dile getirmek için İzmir SGK İl Müdürlüğü önünde bir araya geldi. "Asgari yaşamı reddediyoruz. İnsanca yaşam için özgür toplu sözleşme" yazılı pankart açan memurlar, "Açlık yoksulluk kader değildir, insanca yaşamak istiyoruz", "Zam kriz yoksulluk tükendik işte", "Zam zulüm saltanat işte AKP" sloganları attılar.

Memurlar adına basın açıklamasını Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ yaptı. Erdağ şunları söyledi:

"7'nci dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, 1 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştır. Önceki yıllarda imzalanan altı sözleşme kamu çalışanlarının yıllardır yaşadığı temel sorunların hiçbirine kalıcı çözüm getirememiştir. Bu görüşmelerde de olumlu bir sonuç alınacağını düşünmüyoruz. Grev hakkı bulunmayan bir toplu sözleşme sürecinden çalışanlar yararına bir sonuç alınamadığını önceki sözleşme dönemlerinde çok açık bir şekilde gördük. Kamu çalışanları; sözleşmeli, ücretli, vekil gibi esnek ve güvencesiz statülerde çalıştırılma, atama ve görevde yükselmelerde adam kayırma ve kadrolaşmanın esas alınması, artırılan vergi yükü, insan onuruna yakışmayan adaletsiz bir ücret düzeni, adaletsiz ek gösterge sistemi, özelleştirme tehdidi, hayat pahalılığı, olumsuz çalışma koşulları, uluslararası kurallara uymayan bir toplu sözleşme sistemi ve daha birçok sorunla çepeçevre sarılmış durumdadır. Hükümet zam teklifini yıllardır kendisinin belirlediği ancak hiçbir zaman gerçekleşmeyen sapan enflasyon tahmini ve hedefini ileri sürerek oluşturmaktadır. Oysaki yıllardır ne hükümetin enflasyon tahmini ne de Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi tutmaktadır."

Erdağ taleplerini de şöyle sıraladı:

"En düşük memurların 2002 yılında milli gelirden aldığı pay kadar bir pay alabilmesini sağlayacak bir ücret zammı talep ediyoruz. 2024-2025 yıllarında yapılması gereken ücret zamlarına temel oluşturacak şekilde kamu çalışanlarının maaşlarında Ocak 2024'te yüzde 115 oranında arttırılmalıdır. 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranları bu rakam üzerinden hesaplanmalıdır. Yüzde 115 oranındaki arttırılarak belirlenen bu tutara 2024 ve 2025 yıllarında Ocak, Nisan, Temmuz ve Eylül aylarında (üçer aylık sürelerle) yüzde 15 oranında zam yapılmalıdır. 2025 Ocak ayında Yüzde 5 refah payı ilave edilmelidir. Enflasyon farkları Yüzde 15'i geçtiği an aylık olarak ödenmelidir. Kamu çalışanlarına 8 bin 250 lira aylık kira yardımı yapılmalı, büyükşehir statüsündeki illerde bu orana yüzde 25 artı ilave olarak ödenmelidir. Yerel yönetimlerde tüm çalışanlara yılda iki ikramiye ödenmelidir. İtfaiye, zabıta ve güvenlik görevlilerinin maktu mesai ücretleri mutlaka artırılarak, taban aylığı düzeyine çıkarılmalıdır. Maktu mesai ücretine gelir vergisi ve damga vergisi muafiyeti getirilmelidir. Maktu mesai ücretinden emekli sandığı kesintisi işveren tarafından ödeme yapılarak emekliliğe yansıtılmalıdır. Senelik izinleri, mazeret izni ve sendikal izinler de herhangi bir kesinti yapılmamalıdır. Yıllık izin hakkının hesaplanmasında Cumartesi ve Pazar günleri, dikkate alınmamalı, izin süresi iş günü üzerinden esas alınmalıdır. Yerel yönetimler kreş açarak çalışanların çocuklarının ücretsiz yararlanması sağlanmalıdır"