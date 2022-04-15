Tüm Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) Her yerde

Faaliyetlerine 2015 yılında başlayan ve "Türk milletinden gelen Türk milletine gitsin" sloganıyla faaliyetlerine başlayan TÜMYAD, insan ayırmaksızın bu vatana "VATANIM" diyen her bireye tarafsızlık içinde yaklaşmaya devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla özellikle iftar ve sahur programlarına aralıksız aksatmadan devam eden TÜMYAD gönülleri fethetmeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelere en iyi şekilde yarım eli uzatan sokaktaki bütün canlılara dokunan insan olması yeterli diyen bir felsefenin altında devam eden TÜMYAD'ı kelimelere sığdırmak mümkün değil.

TÜMYAD ne yapıyor sorusuna işte cevap;

Engellilere (Fiziksel ve Zihinsel) her türlü maddi ve manevi yardımı yapmak ve engellilerin topluma kazandırılmasını sağlamayı hedefleyerek başta engelliler olmak üzere; toplumda yardımlaşma ve dayanışmanın tesisi ile birlikte kültürel ve ahlaki birliktelikleri sağlıyor,

Şehit hatıra ve emanetleri ile ilgili bir "Emanet Müzesi" kurarak milli duyguları güçlendirmek.

Sahipsiz canlar için 24 saat ücretsiz hizmet verebilecek gönüllü doktor ve hekimlerin çalıştığı son modern cihazlarla donatılmış, ambulans hizmeti de verebilen "Hayvan Hastanesi" ve "Doğal Yaşam Çiftliği" kurmak.

Üniversite çağındaki öğrenciler için tüm illerinde, hiç bir cemaat ve siyasi bağlantısı olmayan "Türk'ün Yurdu" ismiyle öğrenci yurtları kurmak.

Toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmak ve sosyal, kültürel hizmetler yapmak.

Kimsesiz, yaşlı, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış her türlü insanı, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri, geçici

Göçmen statüsündeki sığınmacılar, yolda kalmışları, himaye etmek, ayni ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımı yapmak.

Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen felaket, afet, savaş gibi olağanüstü durumlarda ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, sağlık, eğitim, giyim, barınma, kira, konut, yakacak, temizlik ve sair bütün şartlarda ayni ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak.

Çevre temizlik ve sağlığı, tarihi, kültürel ve turistik bölge ve eserlerin korunmasını, halka tanıtılmasını ve kültürümüze kazandırılması konularında, kamu yararına yönelik etkin ve sonuç alıcı çalışmalar yapmak.

Ulusal ve uluslar arası düzeyde çevrenin ve ekolojik dengenin korunmasını sağlamak.

Sivil toplum kuruluşlarının kamu hizmetlerinin yerine getirilmesine katkı sağlamaları, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ve mahalli idareler ile işbirliği yapmaları, ayrıca kamu hizmetlerine gönüllü katılımlarının sağlanmasına örnek oluşturup bu yönde uygulamalar yapmak.

İstediği sonuçları elde etmek için ulusal ve uluslar arası düzeyde işbirliği zeminleri oluşturmak.

Derneğin amaç edindiği hizmetler herkesin yararına açıktır. Belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı değildir.

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