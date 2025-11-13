Haberler

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında tüm şehitlerin cenazelerine ulaşıldı

Güncelleme:
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda tüm şehitlerin cenazelerine ulaşıldığını duyurdu.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan sınırına girdiği sırada düşen Milli Savunma Bakanlığı'na ait C130 tipi askeri kargo uçağının enkazında yürütülen arama çalışmaları tamamlandı. Dün 19 şehidin naaşına ulaşıldığının açıklanması ardından son şehidin de naaşına ulaşıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda son şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
