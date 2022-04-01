Tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli olacak

Sağlık Bakanı Koca: " Pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler almıştık. Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli/süresiz, tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel