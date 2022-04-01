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Tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli olacak

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli olacak

Sağlık Bakanı Koca: " Pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler almıştık. Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli/süresiz, tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir.

Sağlık Bakanı Koca: " Pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler almıştık. Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli/süresiz, tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Pandemi, İlaç, Güncel, Haberler

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