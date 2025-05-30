Tüm Emlak Danışmanları Birliği Balıkesir'de Lansman ve Mazbata Töreni Düzenledi

Tüm Emlak Danışmanları Birliği, Balıkesir'de lansman ve mazbata töreni gerçekleştirdi.

Alfa Plaza'daki toplantıya Balıkesir'deki emlak danışmanları ve girişimciler katıldı.

Törende Ankara Emlakçılar Odası Başkanı ve aynı zamanda Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam bir konuşma yaptı.

Daha sonra Re-Os Genel Müdürü Hüseyin Öztürk tarafından mesleğin teknolojik anlamda yaşadığı gelişmeler anlatıldı.

Konuşmaların ardından mazbata töreni ile program sona erdi.