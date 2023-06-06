Tüm Emeklilerin Sendikası Üyeleri, Sendika Hakkında Açılan Kapatma Davasının 8 Haziran'da Yapılacak Duruşması Öncesi Eylem Yaptı.

Tüm Emeklilerin Sendikası hakkında açılan kapatma davasının 8 Haziran’da Ankara’da yapılacak ikinci duruşması öncesinde sendika üyeleri eylem yaptı. Sendikanın yöneticilerinden Ömer Tunca, “Demokratik toplumların olmazsa olmazı olan örgütlenme özgürlüğümüz gasp edilmek isteniyor… İdarenin kapatma davası siyasi bir tercih olup, demokrasiyle ve hukukla ilgisi yoktur. Hatırlatmak istiyoruz; emeklilerin sendikal örgütlenmesi engellenemez. İdare bu sevdadan vazgeçmelidir. Mahkemenin de sendikamızın kapatma davasını reddetmesini bekliyoruz” dedi.

HABER: CEYLAN SAĞLAM- KAMERA: ONUR BİNGÖL

Tüm Emeklilerin Sendikası hakkında açılan kapatma davasının 8 Haziran'da Ankara'da yapılacak ikinci duruşması öncesinde sendika üyeleri eylem yaptı. Sendikanın yöneticilerinden Ömer Tunca, "Demokratik toplumların olmazsa olmazı olan örgütlenme özgürlüğümüz gasp edilmek isteniyor… İdarenin kapatma davası siyasi bir tercih olup, demokrasiyle ve hukukla ilgisi yoktur. Hatırlatmak istiyoruz; emeklilerin sendikal örgütlenmesi engellenemez. İdare bu sevdadan vazgeçmelidir. Mahkemenin de sendikamızın kapatma davasını reddetmesini bekliyoruz" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası hakkında açılan kapatma davasının ikinci duruşması 8 Haziran Perşembe günü Ankara 4. İş Mahkemesi'nde yapılacak. Sendika üyeleri, dava öncesi bugün Ankara'daki sendika genel merkez binası önünde protesto eylemi düzenledi. Emekli sendikacılar, ellerinde "Yaşasın örgütlü mücadelemiz", "İnsanca yaşamak istiyoruz", "İşte emekli, işte sendika" dövizlerini taşırken; "Sendika hakkımız engellenemez; yaşasın emeklilerin birleşik sendikal mücadelesi" pankartını açtı. Sendika üyeleri, "Direne direne kazanacağız", "İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganları attı.

"İDARE TARAFINDAN AÇILAN BU DAVA, SİYASİ DAVADIR"

Sendika temsilcileri, yaptıkları basın açıklamasıyla tepkilerini dile getirdi. Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Sekreteri Ali Rıfat Temel şunları söyledi.

"Zor süreçten geçiyoruz, ekonomik olarak demokratik olarak… Fakat, gönlümüzde yatan demokrasinin, insan haklarının hukuka yerleşmesi. Bu süreci inşallah hep birlikte yakalayacağız. Arkadaşlar, hükümetin bakanlar kurulu belli oldu. İki bakanı özellikle çok takip etmek istedim. Bir Maliye Bakanlığı çünkü, bizim ekonomik haklarımızı ilgilendiriyor. Bir de bizim sendikamızın kapatılmasını talep eden İçişleri Bakanlığı'nı takip ettim. Bizim emekliler sendikası yasal. İdare tarafından açılan bu dava, siyasi davadır. Bu dava hukuki bir dava değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri, Birleşmiş Milletler kararları ve Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak onaylanmıştır. Anayasamızın 90'ıncı maddesi derki; 'Uyuşmazlıklar çıkarsa, uluslararası imzalanan yönetmelikler, yasalar, yürürlüğe girer', bu anlamda biz yasalız. Açılan dava siyasidir, hukuki değildir.

Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi devralırken bizim yıllardır alanlarda haykırdığımız çok sevdiğim iki cümleyi kullandı, 'Önümüzdeki süreçte hukuk ve insan haklarına önem vereceğiz', evet biz de yıllardır bu ülkede hukuk ve insan haklarını istiyoruz. Sayın İçişlerini Bakanı'nı o zaman hukuk ve insan haklarını uygulamaya önümüzdeki süreçte davet ediyoruz. Sendikamız hakkında açılmış olan, idari davayı da geri çekilmesini talep ediyoruz.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevi aldığında şu cümleyi kullandı. Hükümetin geçmişte uyguladığı ekonomik politikaların rasyonel olmadığını, uluslararası normlara uygun olmadığını söyledi. Biz bunu yıllardır söylüyorduk. Rasyonellik akıldır, bilgidir birikimdir. Akıl, bilgi birikim emekli arkadaşlarımızın yoksulluktan kurtarılmasıdır. Maliye Bakanlığı önümüzdeki temmuz ayında bizlerin ücretlerine yapacağı zamlar sadaka olarak değil, insan gibi yaşayabileceğimiz bir ücret talep ediyoruz."

Sendika yöneticisi Ömer Tunca, emekliler adına yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ GASP EDİLMEK İSTENİYOR"

"Tek amacı emeklilerin insanca yaşaması olan sendikamıza, Ankara Valiliği'nce açılan kapatma davasının 2. Duruşması 8 Haziran'da Ankara 4. İş Mahkemesi'nde görülecektir. Demokratik toplumların olmazsa olmazı olan örgütlenme özgürlüğümüz gasp edilmek isteniyor. Emeklilerin sendika kurması; biriktirdiğimiz emeğin geri dönüşünün bizlerin insana yakışır yaşam sürdürmesini sağlaması içindir. Oysa bugün emeklileri bırakalım insanca yaşamı, çok büyük bir kısmı açlık sınırının altında, ölüm ile yaşam arasında hayata tutunmaya çalışıyor. Geriye kalanların tamamı (istisnalar hariç) yoksulluk sınırının yarısı kadar bile maaş alamıyor. Yani emeklilerin sendika çatısı altında örgütlenmesi zorunlu ihtiyaçtan kaynaklıdır. Özetle bedelini peşin ödediğimiz emeklilik hakkımızın, insanca yaşamımızın güvencesi olması gerekir.

"DEMOKRATİK VE VİCDANİ BİR KARARLA SENDİKAMIZIN KAPATILMASI DAVASINI REDDETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Türkiye'nin imzacısı olduğu uluslararası sözleşmeler; herkesin sendika kurabileceğine hükmetmektedir. Yine anayasamızın 90. Maddesinde iç hukukun uluslararası sözleşmelerle çelişmesi durumunda, uluslararası sözleşmeler esas alınır denmektedir. İç hukukta bir düzenleme yapılmamışsa, sorun bizim değil, sorun yasa koyucularındır. Haklar yasadan önce geleceği bütün hukuk çevrelerinin üzerinde mutabık kaldığı bir gerçektir.

Bu nedenle; ilgili iş mahkemesinin Tüm Emeklilerin Sendikası'nı kapatması bize göre hukukla bağdaşmayacaktır. Zaten idarenin kapatma davası siyasi bir tercih olup, demokrasiyle ve hukukla ilgisi yoktur. Hatırlatmak istiyoruz; emeklilerin sendikal örgütlenmesi engellenemez. İdare bu sevdadan vazgeçmelidir. Mahkemenin de uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınmış sendika hakkımızı gözeteceğini umuyor, demokratik ve vicdani bir kararla sendikamızın kapatılması davasını reddetmesini bekliyoruz."