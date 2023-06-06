Tüm Emekliler Sendikası'nın kapatılması davasına tepki

Tüm Emekliler Sendikası Eskişehir Şube Başkan Yardımcısı İlhami Yücel, Ankara Valiliği tarafından açılan kapatma davasına tepki gösterdi. Yücel, emeklilerin sendika kurmasının biriktirdikleri emeğin geri dönüşünü sağlaması için zorunlu olduğunu belirtti.

MELTEM KARAKAŞ

Tüm Emekliler Sendikası Eskişehir Şube Başkan Yardımcısı İlhami Yücel, Ankara Valiliği tarafından Tüm Emekliler Sendikası'nın kapatılması için açılan davaya tepki gösterdi. Yücel, "Demokratik toplumların olmazsa olmazı olan örgütlenme özgürlüğümüz gasp edilmek isteniyor. Emeklilerin sendika kurması biriktirdiğimiz emeğin geri dönüşünün, bizlerin insana yakışır yaşam sürdürmesini sağlaması içindir" dedi.

Anakara Valiliği tarafından Tüm Emekliler Sendikasına açılan kapatma davasının ikinci duruşması 8 Haziran'da Ankara 4. İş Mahkemesi'nde yapılacak. Kapatma davasıyla ilgili basın açıklaması yapan Tüm Emekliler Sendikası Eskişehir Şube Başkan Yardımcısı İlhami Yücel, şunları söyledi:

"EMEKLİLERİN SENDİKA ÇATISI ALTINDA ÖRGÜTLENMESİ ZORUNLU İHTİYAÇTAN KAYNAKLIDIR"

"Demokratik toplumların olmazsa olmazı olan örgütlenme özgürlüğümüz gasp edilmek isteniyor. Emeklilerin sendika kurması biriktirdiğimiz emeğin geri dönüşünün, bizlerin insana yakışır yaşam sürdürmesini sağlaması içindir. Oysa bugün emeklileri bırakalım insanca yaşamı, çok büyük bir kısmı açlık sınırının altında, ölüm ile yaşam arasında hayata tutunmaya çalışıyor. Geriye kalanların tamamı yoksulluk sınırının yarısı kadar bile maaş alamıyor. Yani emeklilerin sendika çatısı altında örgütlenmesi zorunlu ihtiyaçtan kaynaklıdır. Özetle bedelini peşin ödediğimiz emeklilik hakkımızın, insanca yaşamımızın güvencesi olması gerekir.

"İDARE BU SEVDADAN VAZGEÇMELİDİR"

Türkiye'nin imzacısı olduğu uluslararası sözleşmeler; herkesin sendika kurabileceğine hükmetmektedir. Yine anayasamızın 90. maddesinde iç hukukun uluslararası sözleşmelerle çelişmesi durumunda, uluslararası sözleşmeler esas alınır denmektedir. İç hukukta bir düzenleme yapılmamışsa, sorun bizim değil, sorun yasa koyucularındır. Haklar yasadan önce geleceğin bütün hukuk çevrelerinin üzerinde mutabık kaldığı bir gerçektir. Bu nedenle; ilgili iş mahkemesinin Tüm Emekliler Sendikası'nı kapatması bize göre hukukla bağdaşmayacaktır. Zaten idarenin kapatma davası siyasi bir tercih olup, demokrasiyle ve hukukla ilgisi yoktur. Hatırlatmak istiyoruz; emeklilerin sendikal örgütlenmesi engellenemez. İdare bu sevdadan vazgeçmelidir. Mahkemenin de uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınmış sendika hakkımızı gözeteceğini umuyor, demokratik ve vicdani bir kararla sendikamızın kapatılması davasını reddetmesini bekliyoruz."