Tüm cihazlar için GTA Vice City hileleri - Haberler

Tüm cihazlar için GTA Vice City hileleri
- Güncelleme:
Bilgisayar, PlayStation ve Xbox'ta kullanabileceğiniz tüm GTA Vice City hileleri ile uygulama yöntemlerini paylaşıyoruz.
Rockstar'ın efsaneleşen oyun serisi GTA, en iyi açık dünya oyunları listesinin başında yer alıyor. Pek çok insan bu oyunla çocukluğunda tanıştı ve büyüdükçe yenilerini oynamaya devam etti. Bizde sizlerle GTA Vice City için tüm platformlarda kullanabileceğiniz hileleri paylaşıyoruz.
GTA serisi hakkında tüyler ürperten en ilginç teoriler
GTA Vice City hileleri
Bazı insanlar oyuna renk katıp eğlenmek istediği için, bazıları yapamadığı görevlerde destek almak için, bazıları ise yalnızca kaosu sevdiği için hile kullanıyor. Gelin hep birlikte PlayStation, Xbox ve bilgisayardaki GTA Vice City hileleri neler birlikte bakalım.
GTA Vice City bilgisayar hileleri
GTA Vice City PlayStation hileleri GTA Vice City Xbox hileleri Siz GTA Vice City hileleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Polis, Silahlar, Can ve Zırh: Hile EtkisiTuş KombinasyonuSilah Paketi 1THUGSTOOLSSilah Paketi 2PROFESSIONALTOOLSSilah Paketi 3NUTTERTOOLSSağlıkASPIRINEÇelik YelekPRECIOUSPROTECTIONPolis aranma seviyesini arttırır.YOUWONTTAKEMEALIVEPolislerden kurtulursunuz.LEAVEMEALONEİntiharICANTTAKEITANYMOREKadınlar sizi takip eder.FANNYMAGNET
Karakter: Hile EtkisiTuş KombinasyonuSigara içersiniz.CERTAINDEATHŞişmanlamaDEEPFRIEDMARSBARSZayıflamaPROGRAMMERTipinizi değiştirir.STILLLIKEDRESSINGUPRicarda Diaz tipi ile oynarsınız.CHEATSHAVEBEENCRACKEDLance Vance tipi ile oynarsınız.LOOKLIKELANCEKen Rosenberg tipi ile oynarsınız.MYSONISALAWYERHilary King tipi ile oynarsınız.ILOOKLIKEHILARYLove Fist (Jezz) tipi ile oynarsınız.ROCKANDROLLMANLove Fist (Dick) tipi ile oynarsınız.WELOVEOURDICKPhil Cassidy tipi ile oynarsınız.ONEARMEDBANDITSonny Forelli tipi ile oynarsınız.IDONTHAVETHEMONEYSONNYMercedes tipi ile oynarsınız.FOXYLITTLETHINGCandy Suxxx tipi ile oynarsınız.IWANTBIGTITS
Hava ve ZamanHile EtkisiTuş KombinasyonuGüneşli HavaALOVELYDAYParçalı Bulutlu HavaAPLEASANTDAYBulutlu HavaABITDRIEGSisli HavaCANTSEEATHINGFırtınalı HavaCATSANDDOGSSaati hızlandırır.LIFEISPASSINGMEBYOyunu hızlandırır.ONSPEEDOyunu yavaşlatır.BOOOOOORING
ÇeşitliHile EtkisiTuş Kombinasyonuİnsanlar birbirini sopalamaya başlar.FIGHTFIGHTFIGHTİnsanlar sizden nefret eder.NOBODYLIKESMEİnsanların silahı olur.OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMSKadınların silahı olur.CHICKSWITHGUNSMedya seviyesini gösterir. (2 yıldızdan sonra)CHASESTAT
Tuş Kombinasyonu Hile Etkisi Sağ, R1, Yukarı, L2, L2, Sol, R1, L1, R1, R1Tüm trafik ışıkları yeşil kalıyorÜçgen, L1, Üçgen, R2, Kare, L1, L1Tüm araçlar görünmez olur (motosikletler hariç)R1, R2, L1, R2, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, YukarıTüm silahlar # 1 setR1, R2, L1, R2, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Aşağı, SolTüm silahlar # 2 setR1, R2, L1, R2, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Aşağı, AşağıTüm silahlar # 3 setiR1, R2, L1, X, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, YukarıDaha fazla zırhDaire, L2, Yukarı, R1, Sol, X, R1, L1, Sol, DaireSiyah arabalarR2, L2, R1, L1, L2, R2, Kare, Üçgen, Daire, Üçgen, L2, L1Arabaları havaya uçurmakSağ, Sağ, Sol, Yukarı, L1, L2, Sol, Yukarı, Aşağı, SağKıyafet değiştirmekSağ, L1, Daire, L2, Sol, X, R1, L1, L1, XSilahlı civcivlerR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, ÜçgenBulutlu havaDaire, X, L1, L1, R2, X, X, Daire, ÜçgenFanny mıknatısıÜçgen, Yukarı, Sağ, Aşağı, L2, L1, KareHızlı hareketSağ, R2, Daire, R1, L2, Aşağı, L1, R1Uçan arabalarR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, XSisli havaSağ, L1, Daire, L2, Sol, X, R1, L1, L1, XKızlar silah bırakıyorR1, R2, L1, Daire, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, YukarıDaha fazla sağlıkR2, Daire, Yukarı, L1, Sağ, R1, Sağ, Yukarı, Kare, ÜçgenGezinen teknelerSağ, R2, Daire, R1, L2, Kare, R1, R2Uçan arabalarR1, R1, Daire, R2, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, AşağıDaha düşük istenen seviyeR2, Daire, R1, L2, Sol, R1, L1, R2, L2Deli arabalarR2, Daire, Yukarı, L1, Sağ, R1, Sağ, Yukarı, Kare, ÜçgenMedya seviyesi ölçerAşağı, Yukarı, Yukarı, Yukarı, X, R2, R1, L2, L2Yayalar saldırır (devre dışı bırakılamaz)Aşağı, Sol, Yukarı, Sol, X, R2, R1, L2, L1Yaya isyanı (devre dışı bırakılamaz)R2, R1, X, Üçgen, X, Üçgen, Yukarı, AşağıYayalar silah taşırÜçgen, R1, R1, Sol, R1, L1, R2, L1Mükemmel TutuşDaire, L1, Aşağı, L2, Sol, X, R1, L1, Sağ, DairePembe arabalarDaire, R2, Aşağı, R1, Sol, Sağ, R1, L1, X, L2Candy Suxxx olarak oynayın
R1, Daire, R2, L1, Sağ, R1, L1, X, R2Hilary King olarak oynayınSağ, L1, Yukarı, L2, L1, Sağ, R1, L1, X, R1Ken Rosenberg olarak oynayınDaire, L2, Sol, X, R1, L1, X, L1Lance Vance olarak oynayınAşağı, L1, Aşağı, L2, Sol, X, R1, L1, X, XLove Fist Guy # 1 olarak oynayınR1, L2, R2, L1, Sağ, R2, Sol, X, Kare, L1Love Fist Guy # 2 olarak oynayınR2, L1, Yukarı, L1, Sağ, R1, Sağ, Yukarı, Daire, ÜçgenMercedes olarak oynayınSağ, R1, Yukarı, R2, L1, Sağ, R1, L1, Sağ, DairePhil Cassady olarak oynaL1, L2, R1, R2, Aşağı, L1, R2, L2Ricardo Diaz olarak oynayınDaire, L1, Daire, L2, Sol, X, R1, L1, X, XSonny Forelli olarak oynayınR1, R1, Daire, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, SağAranan seviyeyi yükseltinÜçgen, Yukarı, Sağ, Aşağı, Kare, R2, R1Ağır çekimYukarı, Sağ, Sağ, L1, Sağ, Yukarı, Kare, L2Bloodring Banger çıkarırAşağı, R1, Daire, L2, L2, X, R1, L1, Sol, SolBloodring Racer çıkarDaire, L1, Yukarı, R1, L2, X, R1, L1, Daire, XCaddy çıkarR1, Daire, R2, Sağ, L1, L2, X, X, Kare, R1Hotring Racer 1 yaratır.R2, L1, Daire, Sağ, L1, R1, Sağ, Yukarı, Daire, R2Hotring Racer 2 yaratır.R2, Yukarı, L2, Sol, Sol, R1, L1, Daire, SağLove Fist Limo çıkarırDaire, Daire, L1, Daire, Daire, Daire, L1, L2, R1, Üçgen, Daire, ÜçgenGergedan doğururAşağı, R2, Aşağı, R1, L2, Sol, R1, L1, Sol, SağBir Romero'nun Cenaze Arabası çıkarırSağ, L2, Aşağı, L2, L2, X, R1, L1, Daire, SolSabre Turbo çıkarırDaire, R1, Daire, R1, Sol, Sol, R1, L1, Daire, SağBir Çöp Ustası çıkarR2, L1, Daire, Sağ, L1, R1, Sağ, Yukarı, Daire, R2Hot Ring Racer'ı doğururDaire, Daire, L1, Kare, L1, Kare, Kare, Kare, L1, Üçgen, Daire, ÜçgenZamanı hızlandırR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, DaireFırtınalı havaR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, ÜçgenGüneşli havaR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KareÇok bulutlu havaR1, X, Üçgen, Sağ, R2, Kare, Yukarı, Aşağı, KareGarip tekerlekler
Hile Etkisi Tuş Kombinasyonu Agresif SürücülerSiyah, B, R, Beyaz, Sol, Sağ tetik, Sol tetik, Siyah, BeyazZırh alınSağ tetik, Siyah, Sol tetik, A, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, YukarıSilahlı Bikini KızlarSağ, Sol tetik, B, Beyaz, Sol, A, Sağ tetik, Sol tetik, Sol tetik, ASiyah ArabalarB, Beyaz, Yukarı, Sağ tetik, Sol, A, Sağ tetik, Sol tetik, Sol, BArabaları PatlatSiyah, Beyaz, Sağ tetik, Sol tetik, Beyaz, Siyah, X, Y, B, Y, Beyaz, Sol tetikArabalar Suda GidebilirSağ, Siyah, B, Sağ tetik, Beyaz, X, Sağ tetik, SiyahKıyafet değiştirmekSağ, Sağ, Sol, Yukarı, Sol tetik, Beyaz, Sol, Yukarı, Aşağı, SağAraç Tekerlek Boyutunu DeğiştirinSağ tetik, A, Y, Sağ, Siyah, X, Yukarı, Aşağı, XFly (analog çubuğa geri basın)Sağ, Siyah, B, Sağ tetik, Beyaz, Aşağı, Sol tetik, Sağ tetikSağlık YedeklemeSağ tetik, Siyah, Sol tetik, B, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarıdaha hızlı arabalarSağ, Sağ tetik, Yukarı, Beyaz, Beyaz, Sol, Sağ tetik, Sol tetik, Sağ tetik, Sağ tetikKadınlar Seni Takip Eder (hepsi değil)B, A, Sol tetik, Sol tetik, Siyah, A, A, B, YDaha Düşük Aranan SeviyeSağ tetik, Sağ tetik, B, Siyah, Yukarı, Aşağı, Yukarı, Aşağı, Yukarı, AşağıPeds Senden Nefret Eder (kapatılamaz)Aşağı, Yukarı, Yukarı, Yukarı, A, Siyah, Sağ tetik, Beyaz, BeyazYayaların Silahları Var (kapatılamaz)Siyah, Sağ tetik, A, Y, A, Y, Yukarı, AşağıYayalar İsyan (kapatılamaz)Aşağı, Sol, Yukarı, Sol, A, Siyah, Sağ tetik, Beyaz, Sol tetikMükemmel TutuşY, Sağ tetik, Sağ tetik, Sol, Sağ tetik, Sol tetik, Siyah, Sol tetikPembe ArabalarB, Sol tetik, Aşağı, Beyaz, Sol, A, Sağ tetik, Sol tetik, Sağ, APolis Ölümden DönüşB, Sol tetik, Aşağı, Beyaz, Sol, A, Sağ tetik, Sol tetik, Sağ, AAranan Seviyeyi YükseltSağ tetik, Sağ tetik, B, Siyah, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, SağYavaşlama SüresiY, Yukarı, Sağ, Aşağı, X, Siyah, Sağ tetik
Hile Etkisi Tuş Kombinasyonu Candy Suxxx Olarak OynayınB, Siyah, Aşağı, Sağ tetik, Sol, Sağ, Sağ tetik, Sol tetik, A, BeyazHilary King olarak oynaSağ tetik, B, Siyah, Sol tetik, Sağ, Sağ tetik, Sol tetik, A, SiyahKen Rosenberg olarak oynaSağ, Sol tetik, Yukarı, Beyaz, Sol tetik, Sağ, Sağ tetik, Sol tetik, A, Sağ tetikLance Vance olarak oynaB, Beyaz, Sol, A, Sağ tetik, Sol tetik, A, Sol tetikAşk Yumruk Guy # 1 Olarak OynayınAşağı, Sol tetik, Aşağı, Beyaz, Sol, A, Sağ tetik, Sol tetik, A, AAşk Yumruk Guy 2 olarak oynayınSağ tetik, Beyaz, Siyah, Sol tetik, Sağ, Siyah, Sol, A, X, Sol tetikMercedes olarak oynaSiyah, Sol tetik, Yukarı, Sol tetik, Sağ, Sağ tetik, Sağ, Yukarı, B, YPhil Cassady olarak oynaSağ, Sağ tetik, Yukarı, Siyah, Sol tetik, Sağ, Sağ tetik, L, Sağ, BRicardo Diaz olarak oynaSol tetik, Beyaz, Sağ tetik, Siyah, Aşağı, Sol tetik, Siyah, BeyazSonny Forelli olarak oynayınB, Sol tetik, B, Beyaz, Sol, A, Sağ tetik, Sol tetik, A, A
Hile Etkisi Tuş Kombinasyonu Bloodring Banger çıkarırYukarı, Sağ, Sağ, Sol tetik, Sağ, Yukarı, X, BeyazBloodring Racer çıkarAşağı, Sağ tetik, B, Beyaz, Beyaz, A, Sağ tetik, Sol tetik, Sol, SolBir Caddy ÇıkarınB, Sol tetik, Yukarı, Sağ tetik, Beyaz, A, Sağ tetik, Sol tetik, B, AHotring Racer 1 YaratSağ tetik, B, Siyah, Sağ, Sol tetik, Beyaz, A, A, X, RHotring Racer 2 YaratSiyah, Sol tetik, B, Sağ, Sol tetik, Sağ tetik, Sağ, Yukarı, B, SiyahAşk Yumruğu ÇıkarSiyah, Yukarı, Beyaz, Sol, Sol, Sağ tetik, Sol tetik, B, SağBir Rhino Tankı ÇıkarınB, B, Sol tetik, B, B, B, Sol tetik, Beyaz, Sağ tetik, Y, B, YBir Romero'nun Cenaze Arabası ÇıkarınAşağı, Siyah, Aşağı, Sağ tetik, Beyaz, Sol, Sağ tetik, Sol tetik, Sol, SağSabre Turbo ÇıkarSağ, Beyaz, Aşağı, Beyaz, Beyaz, A, Sağ tetik, Sol tetik, B, SolBir Çöpçü YaratB, Sağ tetik, B, Sağ tetik, Sol, Sol, Sağ tetik, Sol tetik, B, SağHızlanma SüresiB, B, Sol tetik, X, Sol tetik, X, X, X, Sol tetik, Y, B, YİntiharBeyaz, Aşağı, Sağ tetik, Sol, Sol, Sağ tetik, Sol tetik, Beyaz, Sol tetikSilah seti # 1Sağ tetik, Siyah, Sol tetik, Siyah, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, YukarıSilah seti # 2Sağ tetik, Siyah, Sol tetik, Siyah, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Aşağı, SolSilah seti 3Sağ tetik, Siyah, Sol tetik, Siyah, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Aşağı, Aşağı
oyunlar, Silah, Polis, xbox, Güncel, Haberler
GTA Vice City PlayStation hileleri
GTA Vice City Xbox hileleri
Siz GTA Vice City hileleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!