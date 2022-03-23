Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu'ndan fidan dikim etkinliği

BAHŞILI, KIRIKKALE (AA) - Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonunca 81 ilde "Ağaçlandırma ve Hatıra Ormanı" etkinliği kapsamında Kırıkkale'de 700 fidan toprakla buluşturuldu.

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Karaahmetli Tabiat Parkı'ndaki etkinliğe, Bahşılı Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız, Hacılar Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürü Bahadır Gürleyik, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu İl Temsilcisi Özgür Dönmez, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Yücel Karabacak, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Dönmez, etkinlikte yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı Orman İşletme Müdürlüğü, Hacılar Belediyesi, DKMP Şube Müdürlüğü ve Bahşılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

Konfederasyon olarak Kırıkkale'ye sadece gastronomi ve mutfak sanatlarında değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de katkı sağlamak istediklerini aktaran Dönmez, "Genel Başkanımız Öner Çulhaz ve yönetim kurulu üyeleriyle Kırıkkale'ye katkı sağlayacak projeler üzerine çalışıyoruz. Karaahmetli Tabiat Parkı'nda her yıl yapılması planlanan 'Gastronomi Festivali' için çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, 700 fidanın dikimi gerçekleştirilerek, öğrencilere de fidan dağıtıldı.