Tüm Afrika'nın Dostları Derneği, Mali'de çiftçilere modern tarım teknikleri eğitimi verdi

Afrika'da yardım faaliyetleri yürüten Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD), Mali'de sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla çiftçilere yönelik "Modern Tarım Teknikleri" eğitim programı düzenledi.

TADD'dan yapılan yazılı açıklamada, Mali'de sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla çiftçilere yönelik "Modern Tarım Teknikleri" eğitimleri, Uganda'da ise çiftçilere modern tarım bilgileri verildiği belirtildi.

Mali'de 5 gün süren program kapsamında çiftçilere, ekolojik sıvı gübrelerin kullanımı konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildiği aktarılan açıklamada, eğitimlerin çevre dostu tarımı teşvik etmeyi ve kırsal bölgelerde yaşayan çiftçilerin gelir kaynaklarını güçlendirmeyi hedeflediğinin altı çizildi.

Uzman tarım mühendisleri tarafından verilen teorik sunumların ardından sahada uygulamalı atölyeler düzenlendiği belirtilen açıklamada, eğitim sonunda katılımcılara sıvı gübre ve tarım aletleri dağıtıldığı ifade edildi.

TADD'ın belirlediği hedefler arasında Afrikalı çiftçilerin sıvı gübrelerin modern kullanımıyla tanıştırılması, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve çiftçilerin geçim kapasitelerinin güçlendirilmesi yer aldı.

Derneğin ayrıca Uganda'nın Jinja kentinde yürüttüğü tarım faaliyetlerinin hasadının alındığına işaret edilen açıklamada, 5 köyden 100 çiftçinin katılımıyla yapılan ekimlerden mısır, fasulye ve lahana toplandığı ifade edildi.

Açıklamada, Uganda'da da çiftçilere modern tarım teknikleri bilgisi aktarıldığı ve ekipman yardımı yapıldığı kaydedildi.

"Görevimiz yalnızca geçici yardım sağlamak değil"

TADD Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "Görevimiz yalnızca geçici yardım sağlamak değil, kalıcı ve sürdürülebilir kalkınma çözümleri sunmaktır. Bu tür eğitim programlarıyla, Afrika'daki çiftçiler geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak topraklarını daha verimli kullanma imkanı bulacaklar." ifadelerini kullandı.

Mali'deki eğitimin kapanış törenine katılan Senou Belediye Başkanı da tarım teknikleri eğitiminin büyük bir şans olduğunu belirterek, TADD'ye projeden dolayı teşekkür etti.

Mali'de TADD gibi sivil toplum kuruluşlarının bu tür çalışmaları artırmasını temenni ettiklerini söyleyen Başkan, "Çiftçilerimize sunulan modern ve çevreci tarım yöntemleri, sadece onların geçimini değil, ailelerinin sağlıklı beslenmesini de doğrudan etkiliyor." dedi.

Yerel temsilciler de eğitim programının genç çiftçiler için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayarak TADD'a teşekkür etti.