Tülay Hatimoğulları: PKK Lideri Öcalan ile Görüşmelerin Tutanaklarının Kamuoyuna Açılması Gerekiyor

(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yarın Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş'un heyetin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ile dün yaptığı görüşmeye dair detaylı açıklama yapacağını belirterek "Biz DEM Parti olarak tutanakların herkese açık olmasını istiyoruz ama bunun kararı yarın Komisyon'da alınacak. Fakat tabii ki bizlerin orada da önerisi oradaki tutanakların olduğu gibi bütün Türkiye kamuoyunun görebileceği şekilde paylaşılmasını isteriz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü sebebiyle kadın grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hatimoğulları, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ile dün yaptığı görüşmenin periyodlar halinde devam edip etmeyeceği soruna yanıt vermedi.

Görüşmeyi "tarihi" olarak nitelendiren Hatimoğulları, "Herkesin beklediği bir görüşmeydi. Görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyebiliriz. Bununla ilgili detaylı açıklamayı yarın komisyon toplandıktan sonra Komisyon Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş gerekli açıklamayı yapacak. Biz DEM Parti olarak tutanakların herkese açık olmasını istiyoruz ama bunun kararı yarın Komisyon'da alınacak. Fakat tabii ki bizlerin orada da önerisi oradaki tutanakların olduğu gibi bütün Türkiye kamuoyunun görebileceği şekilde paylaşılmasını isteriz" diye konuştu.