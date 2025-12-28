Haberler

Suriye'de Alevilere Saldırı... Dem Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Alevi Toplumunun Demokratik Taleplerinin Yanındayız

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Suriye'de Alevilere yönelik saldırıları kınayarak, demokratik taleplerini desteklediklerini ifade etti ve barışçıl protestoların önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Suriye'de Alevilere yönelik saldırıları kınayarak, "Alevi toplumunun demokratik taleplerinin yanındayız. Demokratik bir Suriye için hak, hukuk ve adalet çağrımızı bir kez daha yineliyoruz" ifadesini kullandı.

Tülay Hatimoğulları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Suriye'de Alevilerin birçok kentte gerçekleştirdiği protestolara yönelik yapılan saldırıyı kınıyorum. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum... Meşru, demokratik taleplerini barışçıl protestolarla dile getiren sivillere yönelik gerçekleşen bu saldırıları kabul etmiyoruz. Alevi toplumunun demokratik taleplerinin yanındayız. Demokratik bir Suriye için hak, hukuk ve adalet çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
