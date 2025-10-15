Tülay Hatimoğulları'ndan KESK'in Yürüyüşüne Destek

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, KESK'in "Beş Gün, Yedi Kent, Tek Ses" yürüyüşünü desteklediklerini belirterek "OHAL KHK'ları ile tek bir imzayla ihraç edilen kamu emekçilerinin yanındayız. Hukuksuzluğun karanlığına karşı; Adalet, Onur ve Özgürlük diyenlerin safındayız. KHK'lerle ihraç edilen emekçilerin görevlerine iadesi hemen sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda KESK'in "Beş Gün, Yedi Kent, Tek Ses!" yürüyüşüne destek verdi. Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"KHK zulmüne karşı, KESK'in başlattığı 'Beş Gün, Yedi Kent, Tek Ses' yürüyüşü yalnızca işe iade talebi değil; gasp edilen hakkın, yok sayılan hukukun ve insan onurunun mücadelesidir. OHAL KHK'ları ile tek bir imzayla ihraç edilen kamu emekçilerinin yanındayız. Hukuksuzluğun karanlığına karşı; Adalet, Onur ve Özgürlük diyenlerin safındayız. KHK'lerle ihraç edilen emekçilerin görevlerine iadesi hemen sağlanmalıdır. Yıllardır yaşadıkları hak gaspları giderilmelidir. Haksızlıklara karşı tüm ezilenlerin ve emeğin sesini birlikte yükselteceğiz."