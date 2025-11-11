Haberler

Tülay Hatimoğulları'ndan Kargo Uçağı Kazası Üzerine Başsağlığı Mesajı

Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu hayatını kaybeden askerlere rahmet diledi ve ailelerine başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, " Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düştüğü haberini derin bir üzüntü ile öğrendik. Bu elim olayda hayatını kaybeden askerlere rahmet; ailelerine, sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu C130 nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, X hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğru havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağında hayatını kaybeden personelin acı kaybını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bu elim olayda yaşamını yitiren askeri personele Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
