Tülay Hatimoğulları'ndan Kargo Uçağı Kazası Üzerine Başsağlığı Mesajı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu C130 nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, X hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğru havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağında hayatını kaybeden personelin acı kaybını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bu elim olayda yaşamını yitiren askeri personele Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum."