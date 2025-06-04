Tülay Hatimoğulları'ndan İBB Operasyonlarına Tepki

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İBB operasyonları kapsamında mahkemeye sevk edilenlerin görüntülerinin servis ediliş biçimine tepki göstererek, "Gözaltından mahkemeye sevk edilme görüntüleri ve bu görüntülerin servis ediliş biçimi, ucuz bir siyasi propagandadan başka bir anlam taşımamaktadır. Bu uygulamalardan derhal vazgeçilmeli ve siyaset üzerindeki yargı baskısı sona erdirilmelidir" ifadelerine yer verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İBB operasyonları kapsamında mahkemeye sevk edilenlerin görüntülerinin servis ediliş biçimine tepki gösterdi. Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"CHP'li seçilmişlere yönelik İstanbul ve Adana merkezli operasyonlar, Türkiye'de adalete olan inancı daha da zedelemektedir. Gözaltından mahkemeye sevk edilme görüntüleri ve bu görüntülerin servis ediliş biçimi, ucuz bir siyasi propagandadan başka bir anlam taşımamaktadır. Yıllar önce, 12 Eylül yargılamalarında ve KCK adı altında yürütülen operasyonlarda da benzer görüntülere ve propaganda çabalarına tanıklık etmiştik. Bu tür uygulamaların toplumsal barışa verdiği zararları hep birlikte yaşadık. Siyasi operasyonlar ve propaganda girişimleri, Türkiye'nin barış, demokrasi ve hukuk arayışına ciddi biçimde gölge düşürmektedir. Bu uygulamalardan derhal vazgeçilmeli ve siyaset üzerindeki yargı baskısı sona erdirilmelidir."