Tülay Hatimoğulları'ndan İBB Operasyonlarına Tepki

Tülay Hatimoğulları'ndan İBB Operasyonlarına Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İBB operasyonları kapsamında mahkemeye sevk edilenlerin görüntülerinin servis edilmesine tepki gösterdi ve bu durumun ucuz bir siyasi propaganda olduğunu belirtti.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İBB operasyonları kapsamında mahkemeye sevk edilenlerin görüntülerinin servis ediliş biçimine tepki göstererek, "Gözaltından mahkemeye sevk edilme görüntüleri ve bu görüntülerin servis ediliş biçimi, ucuz bir siyasi propagandadan başka bir anlam taşımamaktadır. Bu uygulamalardan derhal vazgeçilmeli ve siyaset üzerindeki yargı baskısı sona erdirilmelidir" ifadelerine yer verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İBB operasyonları kapsamında mahkemeye sevk edilenlerin görüntülerinin servis ediliş biçimine tepki gösterdi. Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"CHP'li seçilmişlere yönelik İstanbul ve Adana merkezli operasyonlar, Türkiye'de adalete olan inancı daha da zedelemektedir. Gözaltından mahkemeye sevk edilme görüntüleri ve bu görüntülerin servis ediliş biçimi, ucuz bir siyasi propagandadan başka bir anlam taşımamaktadır. Yıllar önce, 12 Eylül yargılamalarında ve KCK adı altında yürütülen operasyonlarda da benzer görüntülere ve propaganda çabalarına tanıklık etmiştik. Bu tür uygulamaların toplumsal barışa verdiği zararları hep birlikte yaşadık. Siyasi operasyonlar ve propaganda girişimleri, Türkiye'nin barış, demokrasi ve hukuk arayışına ciddi biçimde gölge düşürmektedir. Bu uygulamalardan derhal vazgeçilmeli ve siyaset üzerindeki yargı baskısı sona erdirilmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
19 bin 800 mahkumun tahliyesi için gözler Resmi Gazete'de

Binlerce mahkumun tahliyesi ne zaman başlayacak? Gözler bu adımda
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor

4 metre yüksekten uçan Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
Yakaladıkları hırsızlara etek giydirip video çektiler

Çatıda yakaladıkları 2 genci zorla etek giydirip videoya aldılar
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Pazarın gözdesi oldu! Her gören telefona sarıldı
Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi

Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi
Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor

Herkes jübilesini beklerken dünyanın en büyük takımına imzayı atıyor
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.