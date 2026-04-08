Tülay Hatimoğulları'ndan, Dünya Romanlar Günü Mesajı: "Roman Halkı, Toplumsal Mozaiğimizin En Kıymetli Parçalarından Biridir"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Roman halkının tarihsel direncine ve eşit yurttaşlık mücadelesine vurgu yaptı. Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Roman halkının 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlu olsun… Baxtalo Romani Dive."

Tarih boyunca karşılaştığı tüm zorluklara rağmen direncini ve kültürel zenginliğini koruyan Roman halkı, toplumsal mozaiğimizin en kıymetli parçalarından biridir.

Roman halkının eşit yurttaşlık temelindeki hak arayışı; eşitlik, özgürlük ve onurlu bir yaşam isteyen hepimizin ortak mücadelesidir. Farklılıkların ayrışma değil zenginlik olarak görüldüğü, adil ve özgür yarınları omuz omuza kuracağız."

Kaynak: ANKA