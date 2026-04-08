Tülay Hatimoğulları'ndan, Dünya Romanlar Günü Mesajı: "Roman Halkı, Toplumsal Mozaiğimizin En Kıymetli Parçalarından Biridir"

Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Roman halkı, toplumsal mozaiğimizin en kıymetli parçalarından biridir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Roman halkının tarihsel direncine ve eşit yurttaşlık mücadelesine vurgu yaptı. Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Roman halkının 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlu olsun… Baxtalo Romani Dive."

Tarih boyunca karşılaştığı tüm zorluklara rağmen direncini ve kültürel zenginliğini koruyan Roman halkı, toplumsal mozaiğimizin en kıymetli parçalarından biridir.

Roman halkının eşit yurttaşlık temelindeki hak arayışı; eşitlik, özgürlük ve onurlu bir yaşam isteyen hepimizin ortak mücadelesidir. Farklılıkların ayrışma değil zenginlik olarak görüldüğü, adil ve özgür yarınları omuz omuza kuracağız."

Kaynak: ANKA
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi

Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama
Haberler.com
500

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı
Jaden Smith’ten Jackie Chan’e duygusal doğum günü mesajı

Usta isme vefa doldu sözler! Geçmişe uzanan anlamlı paylaşım
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi

Beklenen karşılaşma gerçekleşti!

Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket

Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı
Şükran Ovalı’dan şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım

Şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım
Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl

Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl