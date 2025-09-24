Tülay Hatimoğulları'ndan Acele Kamulaştırmaya Tepki

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hatay Samandağ'da tapulu tarım arazilerine verilen acele kamulaştırma kararına direnen vatandaşlara polis müdahalesine tepki gösterdi. Hatimoğulları, "TOKİ inşaatı için depremden sonra yurttaşın elinde kalan tek şey olan tapulu tarım arazilerini gasbetmek, toprağına sahip çıkan yurttaşları polis şiddetiyle hastanelik etmek hangi vicdana sığar? Bu hukuksuzluktan derhal vazgeçilmelidir. Samandağ'ın Kurtderesi Mahallesi'nde taşına toprağına sahip çıkan Hatay halkının yanındayız" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabında Hatay Samandağ'da 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yurttaşların tapulu tarım arazileriyle ilgili acele kamulaştırma kararı verilmesine tepki gösterdi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Depremin ardından yaralarını halen kendi imkanlarıyla sarmaya çalışan Hatay halkına zulmediliyor. TOKİ inşaatı için depremden sonra yurttaşın elinde kalan tek şey olan tapulu tarım arazilerini gasp etmek, toprağına sahip çıkan yurttaşları polis şiddetiyle hastanelik etmek hangi vicdana sığar? Bu hukuksuzluktan derhal vazgeçilmelidir. Samandağ'ın Kurtderesi Mahallesi'nde taşına, toprağına sahip çıkan Hatay halkının yanındayız. Kurdun, kuşun, insanın hakkını kimseye peşkeş çektirmeyiz. Akbelen'den Cudi'ye, Besta'ya, Samandağ'a kadar doğa talanına, ranta karşı halklarımızla beraber direnmeye devam edeceğiz."