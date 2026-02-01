Dem Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, İsviçre'de Düzenlenen Sykp Buluşmasına Katıldı

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 12. Geleneksel SYKP Buluşması kapsamında İsviçre'de düzenlenen etkinliğe katıldı.

Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12. Geleneksel SYKP Buluşması kapsamında İsviçre'de 'Göçmen Emeği Değerlidir' şiarıyla düzenlenen etkinliğe katıldık. Aynı zamanda Rojava'yla dayanışma etkinliği olan buluşmada, Kürt halkına ve Suriye halklarına dayanışma mesajımızı ilettik" dedi.

Hatimoğulları, "Dayanışma, sınırları aşan ortak bir iradedir. Bu buluşma, sınırların ötesine uzanan ortak iradenin ve halklar arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu kıymetli buluşmayı organize eden, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.