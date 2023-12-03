Tülay Hatimoğulları: Engellilere Yönelik Şiddet, Yoksulluk, Akp-Mhp İktidarının Politika Tercihlerinin Sonuçlarıdır

HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "BM Engelli haklarına ilişkin sözleşmeyi, haklar bağlamında kapsamlı bir çerçeve sunmasına ve Türkiye çekincesiz bir şekilde imzalamış olmasına rağmen, uygulamada sistematik hak ihlaller devam ediyor ve bu, engellileri zor durumda bırakıyor. Engellilere yönelik şiddet, yoksulluk, kamu hizmetlerinden mahrum bırakma AKP-MHP iktidarının politika tercihlerinin sonuçlarıdır. Bütçe hakkına ilişkin de sıkça söylediğimiz gibi; iktidarların tercihlerinin acı faturalarını halklar ödüyor" dedi.

HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "BM Engelli haklarına ilişkin sözleşmeyi, haklar bağlamında kapsamlı bir çerçeve sunmasına ve Türkiye çekincesiz bir şekilde imzalamış olmasına rağmen, uygulamada sistematik hak ihlaller devam ediyor ve bu, engellileri zor durumda bırakıyor. Engellilere yönelik şiddet, yoksulluk, kamu hizmetlerinden mahrum bırakma AKP-MHP iktidarının politika tercihlerinin sonuçlarıdır. Bütçe hakkına ilişkin de sıkça söylediğimiz gibi; iktidarların tercihlerinin acı faturalarını halklar ödüyor" dedi.

HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Engelliler Komisyonu Eş Sözcüsü Hatice Betül Çelebi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bugün HEDEP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, engellilerin maruz kaldıkları şiddet ve yoksullaştırmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hatimoğulları, şunları söyledi:

"ENGELLİLİK POLİTİK BİR MESELEDİR"

"Engellilik politik bir meseledir. Engelli haklarının tümü insan hakları bağlamında savunulmalı. BM Engelli haklarına ilişkin sözleşmeyi, haklar bağlamında kapsamlı bir çerçeve sunmasına ve Türkiye çekincesiz bir şekilde imzalamış olmasına rağmen, uygulamada sistematik hak ihlaller devam ediyor ve bu, engellileri zor durumda bırakıyor. Engellilere yönelik şiddet, yoksulluk, kamu hizmetlerinden mahrum bırakma AKP-MHP iktidarının politika tercihlerinin sonuçlarıdır. Bütçe hakkına ilişkin de sıkça söylediğimiz gibi; iktidarların tercihlerinin acı faturalarını halklar ödüyor. Tıpkı engelli yurttaşlara yönelik izledikleri tutumlarda ve cezasızlık politikalarında olduğu gibi.

"ENGELLİLERE YÖNELİK ÖNYARGILAR SİSTEMATİK YAŞAM HAKKI İHLALLERİNE YOL AÇIYOR"

Engellilere yönelik şiddet, ancak ölüm ve ağır işkence durumlarında kamuoyuna yansıyabiliyor. Şiddet yaptırımsız kalıyor. Bu hafta yargının verdiği Sinan Gündoğdu kararı otistik bireylere yönelik şiddetin ne kadar basite indirgendiğini gösteriyor. Şiddet uygulayan kamu görevlisine sadece 2 bin 700 TL para cezası verilerek süreç bu şekilde geçiştirildi. Bu şiddetin asıl sorumluları olan amirlere ve siyasi sorumlulara cezasızlık politikası işletiliyor. Geçen hafta Ankara'da otistik bir çocuğun ailesi gürültü bahanesiyle katledildi. Engellilere yönelik önyargılar, eğitimsizlik ve bilinç düzeyi düşüklüğü bu şekilde sistematik yaşam hakkı ihlallerine yol açıyor.

"ENGELLİLERE VERİLEN ÖDENEKLERİN MİKTARI ENFLASYON KARŞISINDA ERİMİŞTİR"

Engellilere yönelik kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve var olan sağlamcı politikaların azaltılması kapsamlı bir kamu politikası ile mümkündür. Ancak engellilere bütçeden ayrılan pay yüzde 2 bile değildir. Engellilerin istihdam oranı çok düşüktür. Zaten az olan yüzde 3 yasal kota bile doldurulmamaktadır. İstihdam kotası nüfusun içindeki oran kadar olmalıdır. Bize göre; bugün nüfusun içinde engellilerin oranı yüzde 10 ise istihdam kotası da yüzde 10 olmalıdır. Engellilerin en önemli sorunları erişilebilirlik ve tüm yurttaşlar gibi yoksulluk ve ekonomik krizle mücadeledir. Fiziki erişilebilirlik sorunları çözülmediğinden milyonlarca engelli bir tür tecrit altında evde yaşamak zorunda kalıyor. Engellilere verilen ödeneklerin miktarı enflasyon karşısında erimiştir.

"PARTİMİZ TÜM ENGELLİLERE EN AZ ASGARİ ÜCRET KADAR TEMEL YURTTAŞLIK GELİRİ SAĞLANMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUYOR"

Partimiz Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, tüm engellilere en az asgari ücret kadar temel yurttaşlık geliri sağlanması gerektiğini savunuyor. Çünkü mevcut durumda verilen temel ödenekler, en temel ihtiyaçları olan temel tıbbi ve medikal ihtiyaçları bile karşılayamaz düzeydedir. Engellilerin çok önemli sorunlarından biri de temsildir. Engellilerin medyada, ekonomide, sanatta ve siyasette ne kadar eksik olduğunu biliyoruz. Çünkü ne yazık ki ülkemizdeki politikalar engellilere adeta ev hapsi vermiş durumdadır. ve onların hiçbir alanda yeterince temsil edilmesinin önünü açmak bir yana onların önünü kapatmaktadır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Engellilerin yerel ve genel siyasette temsiliyeti bizlerin de daha çok üzerinde durması gereken konulardan biri. Engelliler için yeni bir yaşamı; paradigmamızı toplumsallaştırarak, engelliler ile birlikte çalışarak mümkün kılabiliriz. Biz, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak engelli yurttaşlarımızla çalışıyoruz ama bunu daha da büyütmek istiyoruz.

"ENGELLİLER KOMİSYONUMUZ BUGÜN KAMUOYUNA BİR RAPOR SUNACAK"

Engelliler Komisyonumuz bugün kamuoyuna bir rapor sunacak. Bu raporda engelli yurttaşlığının eksik bırakılmış halini, sağlamcıların engellileri yok saydığı bütçe ve kalkınma planını, iktidarın erişilebilirlik hakkını neden erteleyip durduğunu, devletin imzalayıp onayladığı BM Engelli Hakları Sözleşmesi'ni nasıl ihlal ettiğini, engellilerin nasıl yoksul bırakıldığını komisyonumuz paylaşacak."