Tülay dövülüp, otomobille ezilerek öldürüldü Güncel Haberler Tülay dövülüp, otomobille ezilerek öldürüldüANKARA'nın Polatlı ilçesinde Tülay Güçevin'in (24) yol kenarında cansız bedeni bulundu. Tülay dövülüp, otomobille ezilerek öldürüldü ANKARA'nın Polatlı ilçesinde Tülay Güçevin'in (24) yol kenarında cansız bedeni bulundu. Güçevin'in dövüldükten sonra otomobille ezilerek öldürüldüğü belirlenirken, biri ilçede otel sahibinin oğlu, 2 kişi gözaltına alındı. Olay, dün gece saatlerinde Polatlı- Haymana yolu üzerindeki Şeyhali Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 5 ay önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk annesi Güçevin'in, vücudunda darp izlerine rastlanırken otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tespit edildi.Jandarmanın olayla ilgili soruşturması kapsamında, ilçede otel sahibinin oğlu C.S.D. (32) ile S.M.S. (28) gözaltına alındı. C.S.D.'nin otomobilinin ön çamurluğunda kan izleri bulundu. Güçevin'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'ın Zara ilçesine gönderildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Polatlı Haymana Ankara Güncel Haberler

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