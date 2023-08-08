TÜKODER, İBB UKOME'ye zam kararının yeniden değerlendirilmesini talep etti

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan toplu ulaşımda zam kararının yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Koçal, yaptığı yazılı açıklamada, araç bakım onarım ve yedek parçalara, akaryakıta, ÖTV ve KDV ile harçlara ve araç muayenelerine gelen zamların yükünün ulaşım sektöründe tüketicilerin sırtına yüklendiğini belirtti.

Taşımacılık hizmeti sunan esnaf örgütleri ve odaların zam geldikçe UKOME'nin kapısını aşındırarak zam istediğine dikkati çeken Koçal, "Ulaşımın temel bir hizmet olduğunu ve halkın günlük yaşamını etkilediğini unutmamak gerekmektedir. UKOME'nin almış olduğu zam kararı, tüketicilerimizin hayatını olumsuz yönde etkileyecek ve ulaşım maliyetlerini artırarak zorlayacak, günlük hayatı ciddi şekilde etkileyecek. Özellikle dar gelirli kesimlerde ve ulaşımı sıkça kullanan ailelerde büyük bir yük oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

Koçal, UKOME'nin, bu kararı alırken tüketicilerin sosyoekonomik durumunu ve zorluklarını yeterince göz önünde bulundurmadığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Tüketicilerin bu tür karar süreçlerine daha fazla dahil edilmesi ve onların görüşleri ile taleplerinin dikkate alınması, adil ve dengeli bir çözüm bulunmasına katkı sağlayacaktır. Tüketiciyi Koruma Derneği olarak UKOME'yi ve diğer yetkilileri tüketicilerin taleplerini ve endişelerini dinlemeye, bu zam kararını yeniden değerlendirmeye davet ediyoruz. Aynı zamanda, ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmak, alternatif ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri üzerinde çalışmak ve tüketicilerin ulaşıma erişimini kolaylaştıracak adımlar atılmasını talep ediyoruz."???????