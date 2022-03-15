Tüketiciyi Koruma Haftası nedeniyle Vali Işık'a ziyaret

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, her yıl 15- 21 Mart'ta kutlanan Tüketiciyi Koruma Haftası nedeniyle Ticaret İl Müdürü Adem Özcan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette İl Müdürü Özcan kabullerinden dolayı Işık'a teşekkür ederek tüketicilerin korunması, bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi kapsamında yapılan etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Işık ise tüketicilerin karşılaştıkları sorunların giderilmesine ve bu noktada gerekli denetimlerin yapılmasına önem verdiklerini belirterek, Tüketiciyi Koruma Haftası'nın tüketicilerin bilgilendirilmesi ve korunması açısından önemli bir işlevi yerine getirdiğini ifade etti.