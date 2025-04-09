Tüketici ürünlerinde yeni dönem! Artık zorunlu hale geldi

Tekstil ve ayakkabı başta olmak üzere, tüketici ürünlerinde hayvansal menşeli parça yer alması durumunda, bunların hangi hayvandan elde edildiğine ilişkin bilginin tüketicilere belirtilmesi zorunlu hale getirildi.



BİLGİLENDİRME ZORUNLU HALE GELDİ

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle hayvansal menşeli parça içeren tüketici ürünlerinde açık ve anlaşılır bilgilendirme zorunluluğu getirildi.

2 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK



Söz konusu bilgiler ürünün etiketinde, ambalajında, üzerinde veya ürüne eşlik eden belgede yer alacak.

Söz konusu düzenleme, 2 ay sonra yürürlüğe girecek.