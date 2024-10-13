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Tüketici Şikayetlerinde Ayakkabı Sektörü İlk Sırada

Tüketici Şikayetlerinde Ayakkabı Sektörü İlk Sırada
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TÜKONFED Piyasa Gözetimi Komisyonu Başkanı Taylan Atalay, bu yıl tüketici hakem heyetlerine yapılan şikayetlerin büyük bir kısmının ayakkabı sektöründen geldiğini açıkladı. Ayakkabılardaki kalite sorunları ve markaların 'kullanıcı hatası' savunması yapan politikaları gündeme geldi.

TÜKETİCİ Konfederasyonu (TÜKONFED) Piyasa Gözetimi Komisyonu Başkanı Taylan Atalay, hakem heyetlerine yapılan şikayetlerde ilk sırada ayakkabı sektörünün yer aldığını söyledi. Atalay, "Ayakkabılarda sıkma, soyulma ve imitasyon problemleri ile karşılaşıyoruz. Markalar ise 'kullanıcı hatası' olarak savunma yapıyor" dedi.

Tüketici hakem heyetlerine bu yıl içinde yapılan şikayetlerden 494 bin 114 uyuşmazlık, yargıya intikal etmeden karara bağlandı. İlk sırada 66 bini aşkın başvuru ile ayakkabı sektörü yer aldı. TÜKONFED Piyasa Gözetimi Komisyonu Başkanı Taylan Atalay, son yıllarda ayakkabı sektöründen duyulan rahatsızlığı ve ürünlerde yaşanan problemleri anlattı.

MARKALAR 'KULLANICI HATASI' SAVUNMASI YAPIYOR

Taylan Atalay, "Ayakkabılarda sıkma, soyulma ve imitasyon problemleri ile karşılaşıyoruz. Markalar ise 'kullanıcı hatası' olarak savunma yapıyor. Satın aldığımız malda bir ayıp var ise hukuki ekonomik veya maddi eksiklik hissettiğimizde beklediğimiz faydanın ortaya çıkmayacağını anladığımızda, bu mal 'ayıplı' tabir edilir. İhbar yükümlülüğümüz vardır. Tüketiciler, ayıplı ürün bedelinin iadesi için bağlı oldukları hakem heyetlerine talepte bulunabiliyor. 30 gün içerisinde başvuru yapmamız gerekiyor. Para iadesi ya da ayıp oranında indirim talep edilebilir" dedi.

'MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ RAFA KALKTI'

Atalay tüketicilere uyarılarda bulunurken, marka hatalarından da şöyle bahsetti;

"Pandemiyle alışılmışlık haline gelen internette yapılan alışverişten çok fazla şikayet alıyoruz. Sosyal medyadan görüp linke tıklayıp yönlendirilen sayfada orijinal diye adlandırılan, satılan ve gösterilen ayakkabı modelleri alındıktan sonra imitasyon ürün teslim ediliyor. Biz güvenli sitelerden alışveriş yapılmasını öneriyoruz. Ülkemizde ticari ahlak maalesef erozyona uğramış durumda. Müşteri memnuniyeti artık rafa kalktı. Ayakkabı sektöründe, en çok şikayet kalitesizlik oldu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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