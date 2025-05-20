Tüketici Güven Endeksi Mayıs'ta Artış Gösterdi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Güven Endeksi'nin Mayıs 2025 verilerini açıkladı. Buna göre tüketici güven endeksi, nisan ayında 83,9 iken Mayıs ayında yüzde 1,1 oranında artarak 84,8 oldu.

TÜİK, Tüketici Güven Endeksi'nin Mayıs 2025 verilerini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan verilere göre tüketici güven endeksi, nisan ayında 83,9 iken mayıs ayında yüzde 1,1 artarak yüzde 84,9 oldu.