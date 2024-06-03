Tüketici Fiyatları Mayısta Yüzde 5,66 Arttı

(ANKARA) - Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre, tüketici fiyatları mayısta bir önceki aya göre yüzde 5,66 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 120,66 oldu.

ENAG, mayıs ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini bugün yayınladı. Buna göre, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5,66 arttı. ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 120,66 olarak hesapladı.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş yüzde 0 ile sağlık, en fazla yükseliş ise yüzde 11,39 ile ev eşyası kaleminde gerçekleşti.