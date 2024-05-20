TÜİK, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni Açıkladı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nin (YD-ÜFE) yılık yüzde 65,53, aylık yüzde 1,37 arttığını bildirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ait YD-ÜFE verilerini açıkladı. YD-ÜFE 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %65,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,10 arttı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 69,45 artış, imalatta yüzde 65,46 artış olarak belirlendi. Bu sektörlerde aylık değişimler; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,57 artış, imalatta yüzde 1,33 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 58,07 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 70,12 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 70,03 artış, enerjide yüzde 74,24 artış, sermaye mallarında yüzde 72,01 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,65, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,59, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,90, enerjide yüzde 2,68, sermaye mallarında yüzde 1,40 artış olarak tespit edildi.