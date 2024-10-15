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TÜİK Verilerine Göre Ücretli Çalışan Sayısı Ağustos'ta Yıllık %2,6 Arttı

TÜİK Verilerine Göre Ücretli Çalışan Sayısı Ağustos'ta Yıllık %2,6 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2024 itibarıyla ücretli çalışan sayısının yıllık bazda %2,6 artış göstermesi ile ilgili istatistiklerini açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki değişim detaylandırıldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında ücretli çalışan sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttığını, bir önceki aya göre aynı kaldığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2024 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 484 bin 782 kişi iken, 2024 yılı Ağustos ayında 15 milyon 883 bin 831 kişi oldu. Ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,7 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bir önceki aya göre aynı kaldı. Ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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